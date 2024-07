Se foguean púgiles amateurs de Tlaxcala, Tabasco y Oaxaca durante evento con sede en Chiautempan y Aztama, Teolocholco

Concluyó el encuentro de boxeo entre pugilistas de los estados de Tlaxcala, Tabasco y Oaxaca, al celebrarse los encuentros en las sedes de Chiautempan y Aztama, Teolocholco.

La asociación estatal de boxeo estuvo a cargo de estas actividades, que forman parte del fogueo de nuevos talentos del deporte de las tres entidades.

Los entrenadores de Chiautempan Héctor Hernández y Karla Silva, fueron anfitriones en el municipio sarapero, donde atendieron a los visitantes con alimentación e hidratación durante la función.

El estratega fue pugilista profesional en Quintana Roo y a su regreso a su estado trabaja con niños y jóvenes, con la mente en llegar a sobresalir en el plano nacional.

Ahí, Fernanda Corona Cruz “La Valiente”, campeona nacional juvenil, quien representará a México en el mundial de Croacia, hizo sparring con dos peleadores tlaxcaltecas.

Su entrenador Luis Barbosa comentó que en febrero de 2018 fue cuando surgió la talentosa boxeadora oaxaqueña cuando tenía 11 años. Ella vivió una importante evolución, porque empezó a hacer sparring con boxeadoras profesionales a los 13 años de edad, estuvo con seis campeonas mundiales como Jackie Nava, la “Cobrita” Luna, Irma García y Monse “Raya” Alarcón, entre otras.

El manager comentó que Corona Cruz desde pequeña se hizo boxeadora y enfrentó a mujeres, que la han hecho fuerte. El año pasado no se dio el resultado, pero este año es campeona de Nacionales Conade y del Festival Olímpico.

Sobre su visita a Tlaxcala, Fernanda señaló que es benéfico por la altitud. Antes de competir en Croacia, del 20 de octubre al seis de noviembre, se concentrará en España donde habrá un torneo denominado Boxam.

Subrayó que las dos peleas de exhibición con dos exponentes locales le ayudaron a cubrir seis rounds, me moví, practiqué lo que me hace falta y me sentí muy bien. Tengo la ilusión, estoy contenta y orgullosa de representar a México, tendré una preparación muy fuerte para dar un buen resultado en Croacia.

Añadió “La Valiente” que Tlaxcala es una buena sede para desarrollar su boxeo, por lo que le deja contenta hacer sparring en esta entidad.

El encuentro boxístico continuó en El Carmen Aztama, municipio de Teolocholco, donde llevan a cabo su festividad anual. Ahí los púgiles locales y los visitantes combatieron y pudieron alcanzar un roce que les ayuda en su formación deportiva, comentó Raymundo Vargas, entrenador y organizador de las dos funciones de este pasado fin de semana.

Ambos eventos fueron en el campo amateur con exponentes infantiles y juveniles, que están dentro de las categorías para el proceso de los Nacionales Conade 2025