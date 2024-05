Se prueban las Coyotas de Tlaxcala en Pachuca; Pablo Ariel Sabater se interesó en tres jugadoras

Las 19 jugadoras del club Coyotas, de entre 13 a 16 años de edad, asistieron a un campo de pruebas en Pachuca, Hidalgo, visoria que coordinó el entrenador Pablo Ariel Sabater, técnico de las Tuzas de la Liga Femenil Mx.

Las futbolistas participaron en dos tiempos de 40 minutos, en el pabellón femenil donde están ubicadas las canchas empastadas del club tuzo. Al concluir la evaluación en campo, el técnico argentino, quien dirigió a los Coyotes de Tlaxcala en la Liga Premier, informó que se interesó en tres jugadoras, por lo que en breve enviará los nombres de las elegidas.

Fernando Juárez fue el contacto con Sabater para llevar a cabo este campo de pruebas, en el que las jugadoras estuvieron con su entrenador Omar Flores.

El entrenador comentó que hay buen nivel y que tratará, que al menos en seis meses realice una nueva visoria para conocer más a fondo el nivel técnico de las Coyotas, sostuvo Juárez, quien refirió que por ser la primera vez que acuden las deportistas, algunas mostraron nerviosismo.

Por su parte, Omar Flores, informó que este año su club, con la representación de Tlaxcala, quedó fuera de los Nacionales Conade al caer en el macroregional, celebrado en el estado de Tabasco. La entidad jugó en las categorías sub-15 y sub-17.

Señaló que en la categoría menor sufrieron de la novatez, en un proceso en el que reclutaron a las niñas en octubre pasado y trabajaron en noviembre, diciembre y enero pasados. Nos pegó la novatez, obviamente no hay un desarrollo a final de cuentas, aquí en Tlaxcala no hay una liga de desarrollo, a las jóvenes las sacamos de equipos varoniles, juegan las de secundaria con niñas de primaria y a final de cuentas es un tema que nos pega.

Añadió que la categoría grande, la sub-17, llegó al macroregional con más experiencia por su experiencia en 2022, “pero tuvimos fallas a final de cuentas, nos ganó la presión y el nerviosismo, no supimos contrarrestar a las rivales, no estuvimos totalmente disciplinados ni tácticamente, faltó compromiso en los entrenamientos y la categoría se fue extraviando; nos fue mal en el macro regional, tan es así que no se ganó, solo se empató dos veces”.

El técnico Flores subrayó que al estar al frente de los equipos tiene que asumir el fracaso, saber dar la cara, no poner excusas de las jugadoras y padres de familia, “pero cuando estas tres partes no tienen una conjunción para estar conscientes del sacrificio que debemos hacer para lograr resultados, nos va mal, a final de cuentas la responsabilidad es del entrenador”

Omar sostuvo que también sirve caer, veníamos con dos años consecutivos calificando a fase nacional, hoy no se dio, por lo que sirve para reencontrarnos en el camino, retomar cosas con misma seriedad de años anteriores.

Informó que la visoria en Pachuca es positiva, “la tuvimos con apoyo del profesor Fernando Juárez, él contactó y abrió la invitación, por eso la tomamos”. Señaló Omar Flores que en estos procesos lograron colocar a Estefanía Gutiérrez en la sub-19 de las Rojinegras del Atlas. “Es una de nuestras jugadores que participó en los Nacionales Conade en los dos años anteriores y esta semana hace pretemporada con Atlas”.

NUEVA LIGA

Flores mencionó que en coordinación con el Instituto del Deporte de Tlaxcala y la asociación estatal de futbol iniciarán esta semana una liga de prepas, inicialmente se registraron seis equipos; tres de Tlaxcala, uno de Panotla, uno Calpulalpan y uno de Apizaco.

EL APUNTE

El entrenador Omar Flores, informó que este año su club, con la representación de Tlaxcala, quedó fuera de los Nacionales Conade al caer en el macroregional, celebrado en el estado de Tabasco.