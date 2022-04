Se realiza en Tlaxcala el Macro Regional de Atletismo rumbo a Nacionales Conade 2022

Con gran algarabía y en un ambiente de fiesta deportiva, se realiza el Macro Regional de Atletismo que alberga Tlaxcala por primera vez en su historia, donde casi mil atletas de 10 estados buscan su boleto rumbo a Nacionales Conade 2022.

El evento se realiza del 27 al 30 de abril en el Centro Regional de Alto Rendimiento “Luis Donaldo Colosio”, sede del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), ubicado en el municipio de Tetla de la Solidaridad.

Durante el primer día de competencias, las atletas Leshly Hernández e Ita Livi Conde se llevaron el 1-2 en los 3 mil metros planos sub 18, con un crono de 11.08.92 y 11:12.12, respectivamente; asimismo, el tercer lugar fue para la mexiquense Dulce Hernández.

En la prueba de los 10 mil metros planos, Erick Salvador, en la categoría sub 23, se llevó la segunda posición al realizar un tiempo de 31 minutos 37 segundos y 56 centésimas, mientras que la primera y tercera posición fue para los mexiquenses, Omar Castillo con 30.37.23 y Francisco Mejía con 31.37.89, respectivamente.

Ezequiel Hernández Pérez también hizo lo propio, pero en los 3 mil metros con obstáculos de la categoría sub 20, rama varonil, con un tiempo de 10 minutos 10 segundos 17 centésimas; el segundo lugar fue para el morelense Luis Antonio Jiménez con 10.18.77 y la tercera posición fue para el guanajuatense Sergio López con 10.19.40.

Tlaxcala también tuvo participación con Maryjosé Ortiz, en la categoría sub 20 y Maya Karina Rivera, en la sub 23, en los 400 metros; en los 2 mil metros planos, en la categoría sub 16, tuvo participación con Cristopher Flores y Yulian Alexan Galindo. En los 3 mil metros planos, categoría sub 20, participó Natalia Elizalde, quien se ubicó en la tercera posición con 10.55.77 y Azeneth Pintor en cuarto lugar con 11.11.46.

En el segundo día de actividades de la etapa macroregional, la atleta de la categoría sub 23, Elizabeth Tuxpan Hernández se coronó en la posición de honor al participar en los 5 mil metros planos rama femenil con un tiempo de 18 minutos 25 segundos y 13 centésimas.

El segundo y tercer lugar fueron para Andrea Miranda con un tiempo de 18.44.53 y Naomi Tolentino con 20.24.31, respectivamente.

En la prueba de los mil 500 metros planos, sub 18, Ita Livi Conde se apoderó del primer lugar con un crono de 5 minutos 04 segundos y 44 centésimas, mientras que Leshly Hernández ocupó la tercera posición con 5 minutos 07 segundos 39 centésimas.

Mientras que la categoría sub 23 femenil, Paola Xanath Casillas se ubicó en el tercer sitio con un tiempo de 4 minutos 50 segundos 54 centésimas, el primer lugar fue para Guanajuato con Iveth Chia que registró un crono de 4 minutos 43 segundos 37 centésimas, seguida de Roxana López, de la Ciudad de México, con 4.48.25.

En los 10 mil metros caminata sub 23, Frida González ocupó el cuarto lugar, el primer lugar fue para la representante del IPN, Dana Aceves con 49.32.31 y el segundo fue para Diana Segura, del Estado de México, con 52.54.70. En la categoría sub 20, la tlaxcalteca Astrid Flores se quedó con la posición número cuatro, mientras que los primeros lugares fueron para las mexiquenses Karla Serrano con 49.30.69, María Fernanda Santiago con 50.48.54 y Vanessa Martínez con 51.32.64, respectivamente.

En los 5 mil metros planos sub 20, Natalia Elizalde se quedó en la posición número cuatro, con un tiempo de 19 minutos 10 segundos 55 centésimas; Adela Honorato, de Ciudad de México, se llevó el primer lugar con un tiempo de 17.45.54, seguida de la guanajuatense Hannia Martínez con 18.36.40.

