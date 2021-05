Sigue vivo el sueño olímpico, para Tlaxcala

Jorge Alejandro Martínez Báez buscará el cinco de junio en La Coruña, España su calificación a Juegos Olímpicos.

El andarín de El Carmen Aztama, municipio de Teolocholco, no pierde su sueño de estar entre los tres mejores mexicanos de su especialidad en los 20 kilómetros.

Tras concluir su entrenamiento en la pista sintética de Zacatelco comentó que vivió tres años difíciles por una lesión en la cadera surgida en 2017, año en el que se colocó entre los cinco mejores mexicanos en 20 kilómetros y en el top 20 a nivel mundial.

“La lesión afectó mi entrenamiento, pero gracias a mi esfuerzo y a las terapias retomé este año con mucho fortalecimiento y dedicación, trabajando el plan de mi entrenador el profesor José Alvarado Sánchez”, señaló.

Informó que ha entrenado en Tepeyanco porque la pandemia mantuvo cerradas las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento y del Comité Olímpico Méxicano en la capital del país.

El marchista lucha como un lobo solitario ya que no recibe ningún apoyo a nivel estado y Federación, por lo que “los gastos corren e mi propio bolsillo, en Tlaxcala no hay ningún respaldo por desconocimiento del alto rendimiento, tan es así que nuestro estado no tiene a ningún clasificado para Juegos Olímpicos”.

Martínez sostuvo que tendrá su última oportunidad en los 20 kilómetros en La Coruña, por lo que viajará a España entre el 29 de mayo al primero de junio.

Recordó que hace cinco años estuvo cerca de calificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, “di las marcas en 50 kilómetros con 3.51 en Chihuahua, tenía que estar entre las tres marcas, era la cuarta mejor y viajé a Roma donde tenía que desplazar al tercero y clasificar, lo que no se dio”.

Añadió que en 20 kilómetros dio el tiempo para Juegos Olímpicos, “pero no quedé entre los tres mejores mexicanos, fui sexto”.

Señaló que México dio 12 marcas en 20 y seis en 50, por lo que mantiene su nivel de potencia mundial, “está tan fuerte que tres chicas caminan bajo 1.31, por lo que posiblemente darán medalla en estos o próximos Juegos Olímpicos, viene una camada de juveniles que caminan bien en 20, dos de ellos son sub-23 y están calificados a Tokio en 20 kilómetros”.

Jorge Alejandro enfatizó que entrena fuerte y se siente seguro de que puede caminar debajo de 1.21.

Jorge Alejandro Martínez Báez es el mejor andarín de Tlaxcala en los últimos seis años.

