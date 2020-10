Star Club, campeón en futbol 7 femenil

Star Club se proclamó campeón femenil de la cancha Seven vs Seven al vencer en penales, 1-0, a Blue Girls. El juego celebrado en la cancha de futbol siete, ubicada en Ocotlán, Tlaxcala, fue emotivo de principio a fin, por lo parejo de las acciones y la entrega de ambos cuadros.

En tiempo regular concluyeron empatados a dos goles, por lo que su definición fue en tiros penales, en donde Star Club pudo marcar el tanto de la victoria.

La directiva de esta liga informó que su nuevo torneo femenil arrancará el próximo 18 de octubre, por lo que la invitación está abierta a todas las mujeres que gustan del balompié.

Este espacio deportivo informó que se sujeta a los lineamientos del minifutbol estatal, que es representado por medio de una asociación estatal.

Por ello, refirió que cumplen con los protocolos sanitarios de seguridad y prevención contra el nuevo coronavirus en el periodo de reanudación de actividades en todas las canchas de fútbol amateur.

La asociación estatal les recomendó tener la mayor precaución y acercarse con sus autoridades pertinentes para la apertura de espacios deportivos.

“Todos juntos, cuidándonos y cumpliendo con los protocolos haremos que vuelva a rodar el balón”, enfatizó el organismo representativo del minifutbol en Tlaxcala.

