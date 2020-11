Sube al podio Gregorio Pérez

Gregorio Pérez Ramírez, originario de Nativitas obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Fisicoconstructivismo 2020 en la categoría Físicoculturismo varonil novatos hasta 80 kilogramos.

Con cuatro años de practicar esta disciplina, el deportista comentó que dedica tres horas diarias a sus entrenamientos en el gimnasio Grecos de Nativitas.

Subir al podio en la justa nacional es la continuidad a otros resultados importantes como los triunfos en el campeonato estatal y Mr. Tlaxcala en la categoría absoluta, sostuvo.

“He ganado varías competencias, siempre me ha gustado el deporte del culturismo, tengo un pequeño gimnasio en donde me me preparado tres años de forma constante”, señaló.

Gregorio refirió que anteriormente jugaba básquetbol y el fisicoculturismo atrajo su atención.

Tras su tercer lugar en el Campeonato Nacional anhela ganar el absoluto del Mr. México, que será celebrado el 11 de diciembre próximo.

En este evento de fin de año repetirá en la categoría novatos hasta 80 kilogramos y también verá acción en Classic Physique.

Comentó que además de desarrollarse como deportista también apoya a cinco nuevos talentos de su disciplina en Nativitas.

“Sí esperaba este resultado, me he preparado muy bien y seguimos adelante”, enfatizó Gregorio Pérez Ramírez.

Este tercer lugar lo obtuvo ante 30 participantes.

LO QUE VIENE

Este mes asistirá a la quinta copa Bahía en Acapulco, Guerrero, en el GH de Tlaxcala capital, en justa estatal de Chiautempan, en Ixtapa de la Sal y cerrará con el Mr. México. Cabe mencionar que su entrenador es Jhon Cortés es su actual entrenador.

