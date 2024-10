Talento tlaxcalteca: Llama Tuzos del Pachuca a jugadora huamantleca para evaluarla

La huamantleca Enma Ámbar Gerónimo Sarmiento fue captada por el Club Pachuca como nuevo talento del futbol en la posición de guardameta. La deportista será visoreada a partir del lunes próximo por el entrenador argentino Pablo Ariel Sabater, extécnico de los Coyotes de Tlaxcala.

Deportes Arrancó en Tlaxcala el nacional de clubes de voleibol de sala, con participación de más de 100 equipos

La portera actualmente tiene 15 años de edad y su inicio en este deporte fue hace tres años en la Escuela Secundaria Técnica 26, en la que formó parte de la selección con la que ganó dos campeonatos estatales.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

“Ahí me empezó a gustar porterear y me encanta, me apasiona, estuve en otros equipos de unos amigos de mis papás, el Chelsy, Los Cano en Tepetitla y después comencé con Coyotas".





Al hablar de su meta respondió que es llegar a jugar en la profesional, “estar en la selección mexicana, aprender más, ser la mejor y porqué no, jugar con algún club de Europa”. La guardavallas sostuvo que el futbol significa su vida y le da identidad como persona.

Deportes Por temas de seguridad, partido de Coyotes contra Dorados será en Tijuana

Al dirigirse a la juventud del estado, señaló que “hay que luchar por lo que a uno le gusta, ser constante, disciplinado, con entusiasmo y con muchas, muchas ganas para lograrlo, no rendirse con nada, ni nadie.

No dejes de leer: ➡️ Más de 600 futbolistas se prueban en visorias de los Tuzos del Pachuca, en Texoloc

Enma Ámbar agradeció el apoyo del entrenador Fernando Juárez Cano, quien le ha dado la posibilidad de probarse con el Pachuca, “Tu respaldo es incondicional, gracias por confiar en mi, gracias a él y al entrenador Pablo Ariel Sabater quien se interesó en mi, a mis entrenadores de porteros Tlaxcala: Carlos Sánchez “El Pollo”, Erick “El Rudo”, Paco Carreto, Raúl Antuñano y Omar Flores de Coyotas”.

La futbolista comentó ante la oportunidad de ser evaluada por los Tuzos, a través de su entrenador y enfatizó que “voy a poner más del 100 de mí para poder quedarme en el club y a disfrutar esta linda experiencia y gran oportunidad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Deportes Surge equipo de ciclismo para honrar a la perrita Canela, que murió de cáncer en Estados Unidos

La cancerbera del oriente del estado también agradeció el apoyo de todos los profesores y directivos de su escuela, plantel del Colegio de Bachilleres Ixtenco.

Por su parte, Fernando Juárez Cano mencionó que es agradable colaborar para que jóvenes con talento en la entidad puedan hacer realidad sus sueños, de trascender en su deporte. Reconoció que la portera huamantleca tiene capacidad para trascender, por lo que ahora recibe una oportunidad, que puede aprovechar para iniciar un camino rumbo al profesionalismo.

Añadió que en Tlaxcala hay niños y jóvenes con cualidades para sobresalir en el futbol y otros deportes, por lo que exhortó a las instituciones deportivas, así como clubes y entrenadores a abrirles paso para llegar a clubes en los que puedan crecer.

Entérate: ➡️ Pachuca buscará hacer historia y vencer al Wydad Casablanca

CANTERA

El Club Pachuca es de las instituciones futbolísticas en México que trabaja en la captación de talentos en todo el país para integrarlos a sus fuerzas básicas y canalizar a los mejores al balompié profesional.