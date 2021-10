“Templario” brilla en CMLL; es originario de Calpulalpan

“Templario” representa al guerrero tlaxcalteca en la lucha libre profesional. Hoy día es campeón nacional de peso medio y partícipe de las carteleras del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en las principales plazas del país.

Originario de Calpulalpan, a sus 29 años de edad ve consumado su sueño de combatir dentro y fuera de México, y que su imagen sea reconocida por la afición. “Soy orgullosamente de Calpulalpan, Tlaxcala, trabajo en la mejor empresa de lucha libre, en el CMLL”, sostuvo.

Recordó que su amor por este deporte nación desde niño, “siempre me gustó, la practicaba en la escuela, a los 15 años quería ser luchador, se lo dije a mis padres, de quienes siempre recibí su apoyo, fueron parte fundamental en mi crecimiento”.

SUS INICIOS

Su atracción por el pancracio lo llevó a visitar al padre Fray Tormenta en Emiliano Zapata, donde promovía la lucha libre y ayudaba a jóvenes vulnerables.

“Nunca conocí al padre, pero estaba entrenando, después pisé la arena Afición de Pachuca, Hidalgo, donde entrené dos años, para luego brincar a la Ciudad de México donde entrené con mi profesor Último Guerrero, de ahí hago pruebas y me tardo ocho años en debutar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, mi debut fue el 7 de abril de 2016”, enfatizó.

“Templario” visitó al Diario de los tlaxcaltecas. | César Rodríguez

Amigo de “Ray Morgan”, luchador tlaxcalteca retirado pero que peleó con estrellas del pancracio, añadió que en estos cinco años logró posicionarse entre las cartas fuertes de la empresa, “estamos festejando porque soy el nuevo campeón nacional de peso medio, los sueños se cumplen, me siento muy contento y de presentarlo con mi gente tlaxcalteca”.

Señaló que en su vida deportiva se fijó el objetivo de llegar a la Arena México, catedral de la lucha libre, “la que hay que pisarla para decir que se es luchador”.

Templario siguió su lucha de lado del Último Guerrero “con entrenamientos muy pesados; me dijeron si entrenas con los mejores vas a ser de los mejores, por lo que me fui con el luchador del momento”.





Añadió que después logró pasar pruebas en el CMLL, “Templario fue en ascenso siempre con los pies en la tierra”.





TÍTULO MEDIO NACIONAL

Al hablar de su nuevo campeonato, comentó que ese cinturón lo han tenido luchadores como El Hijo del Santo, Lizmark, Blue Panther, Sangre Chicana y El Dandy, “soy el número 66 en obtener este cetro, es algo muy importante para mí porque lo han traído en sus maletas luchadores que son leyenda”.

Recordó que cuando empezó su carrera en la Ciudad de México logró tener nivel y licencia de luchador. “Mi objetivo fue llegar a la Arena México, pero también hago carrera por la vía independiente, soy campeón de la empresa Caralucha de peso completo”.

Dijo que al pasar su examen en la arena México logró quedarse. “Los mandos grandes del CMLL me dijeron que vieron algo en mi, me hablaron, me dieron una imagen, que es del CMLL, que refleja más a un templario”.

EL TORNEO

“Templario” llegó a la final del torneo La Gran Alternativa, que impulsa a los jóvenes a enfrentarse con un experimentado y el que gane le dan oportunidad de ingresar a las luchas estrellas.

Sostuvo que Templario es rudo “porque en el CMLL hay reglas, rudos y técnicos, pero me considero un luchador hídrido, que maneja todos los estilos”.

En su crecimiento deportivo, agradeció a la afición que cuando lo ve se le entrega, “compra máscaras, que saquen mercancía mía me da mucha alegría, son sueños cumplidos”.

El luchador de Tlaxcala forma parte actualmente de un tercia, la de los Guerreros Templarios. “Es algo muy hermoso que me está pasando, quiero ayudar a los jóvenes tlaxcaltecas que aman este deporte, ayudarles con conocimiento para que lleguen al profesional”.

AYUDA

El luchador señaló que su gimnasio “Templario Gym”, en Calpulalpan, tiene una labor altruista al apoyar sin costo alguno a deportistas destacados o jóvenes con problemas de adicciones.

“El objetivo de ayudar a toda la gente, tenemos fisioterapeutas, nutriólogos y compañeros que se unen, entre comerciantes, políticos, hacemos un equipo, en el gimnasio no le cobro a jóvenes que tengan buenas calificaciones, destacados en el deporte, realizamos entrenamiento profesional”.

Pidió el apoyo para hacer un semillero, “quiero ser el que les ayude a pasar ese puente, que logren sus sueños y pisar la arena México”.

EMBAJADOR

“Templario” es un embajador deportivo de Tlaxcala en el plano nacional e internacional.

Comentó que el CMLL da proyección a sus luchadores, por lo que ha participado en giras por Estados Unidos y Japón, “llegué a FantasticaMania en Japón, luché con Tiger Mask y Liger, luchadores leyendas, son momentos grandes, tengo fotos en Japón con la bandera de México que decía Calpulalpan, Tlaxcala, demuestro a mis compañeros que Tlaxcala sí existe”.

EXTERIOR

Templario ha luchado en Japón, Estados Unidos y Canadá.





Templario, Luchador tlaxcalteca

Soy el guerrero león templario, recuerden mi marca es un león y mi destino ser un campeón”

Palanca Tornado! El Audaz ha derrotado a Templario y su equipo se lleva la victoria. #njcmll #FantasticaMania2019 pic.twitter.com/qEXAqRZnGb — CMLL Lucha Libre (@CMLL_OFICIAL) 18 de enero de 2019





