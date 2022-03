Tlaxcala será anfitrión de la fase regional de Nacionales Conade 2022

Tlaxcala se convertirá en el capital del deporte, al ser sede de la etapa regional clasificatoria rumbo a los Nacionales CONADE 2022, en las disciplinas de Ajedrez y Taekwondo, las cuales se desarrollarán del 1 al 3 de abril.

Más de 500 deportistas de la Ciudad de México, Morelos, Guerrero y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que conforman la región VI, competirán por el pase a la justa nacional más importante del deporte juvenil.

En el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) de la capital, del 1 al 3 de abril, taekwondoínes buscarán dejar lo mejor de sí en el tatami a partir de las 08:00 horas, las categorías que incluyen son 10-11 años, Sub15, Sub18 y Sub21.

La delegación tlaxcalteca participará con 62 deportistas en la modalidad de formas y combate, en ambas ramas. Cabe resaltar que en la justa estatal compitieron 182 jóvenes.

Respecto al Ajedrez, se realizará en el Salón Joaquín Cisneros del Centro Expositor de la capital, donde los 12 mejores de cada estado en esta disciplina buscarán su boleto a los Nacionales CONADE 2022, en las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 17, en las ramas femenil y varonil.

Dichos eventos contarán con los protocolos respectivos de salud para evitar la propagación del virus Covid-19.

Actualmente, Tlaxcala participa en los selectivos clasificatorios en el estado de Guanajuato con el frontón y el voleibol de playa, los cuales se desarrollan del 24 al 27 de marzo.

