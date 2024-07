Tlaxcalteca Fernando Sánchez Nava no ha sido confirmado para París 2024, pese a buenos resultados en competencias

Se agota el tiempo para Fernando Sánchez Nava, quien a pesar de ostentar la séptima mejor marca de maratón en el mundo no ha sido llamado a Juegos Paralímpicos París 2024. Ante la incertidumbre, su entrenador Luis Ordóñez aseguró que debe estar en la justa veraniega por merecimiento, por lo que no pierde la esperanza de que sea convocado de último momento.

El Comité Paralímpico Mexicano (Copame) anunció que la delegación nacional competirá con 66 plazas y 67 seleccionados, de quienes 30 son hombres y 37 son mujeres, quienes representarán al país en 11 disciplinas y entrarán en acción el 28 de agosto. Pero en esa lista no ha sido considerado Sánchez Nava, atleta sobre silla de ruedas.

El deportista visitó la semana pasada la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, acompañado por Daniel Moncayo Cervantes, encargado del despacho del Instituto del Deporte de Tlaxcala. El acercamiento fue para informar sobre sus últimos resultados, los que lo destacan en el mapa mundial.

Su entrenador sostuvo que debe estar en los Paralímpicos por sus registros, el maratón será la última prueba de París 2024. Actualmente Fernando es como si fuera un keniano, pero mexicano, en su categoría tiene la calidad para disputar el oro.

Ordóñez comentó que no ha sido incluido en la delegación mexicana porque no lo ha decidido el Copame. Añadió que de la visita a la dependencia federal no resolvieron nada, por lo que el tiempo avanza y la situación se complica.

Ordóñez Valdés pidió a representantes mexicanos del deporte paralímpico a que reflexionen, no es nada del otro mundo, es considerar su marca de una hora con 23 minutos y nueve segundos, el registro está entre los siete mejores del mundo, por lo que Fernando tiene posibilidad de ir a los Paralímpicos y estar entre los tres primeros. El entrenador señaló que buscan el apoyo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para que intervenga e informe a Ana Gabriela Guevara del caso Sánchez Nava

Ante esta circunstancia, mencionó que el atleta pasa por un momento difícil, que lo tiene estresado, “ha estado viajando a la Ciudad de México, no descansa bien. Ojalá se resuelva esto para que vaya a París por la medalla, Fernando tiene posibilidades, él sí va por medallas”.

El estado de Tlaxcala, para los Paralímpicos de París tiene calificado a Leonardo de Jesús Pérez Juárez, medallista mundial y Parapanamericano.

Luis Ordóñez Valdés envió una carta a Liliana Juárez Carrión, presidenta del Copame, en la que solicita su apoyo para hacer realidad el sueño del deportista. En el comunicado le informa que el mejor fondista paralímpico de Tlaxcala, está a la espera de su llamado a los Juegos Paralímpicos de París 2024, al ostentar la séptima mejor marca de maratón.

Le explica que este mes de julio, Fernando debe recibir el aviso para representar a México en la capital francesa, pero mientras no sea confirmado prevalece la incertidumbre,

los trámites administrativos deben dar paso a Sánchez Nava para buscar subir al podio en París, por lo que el Comité Paralímpico Mexicano debe hacerlo oficial con el mejor maratonista sobre silla de ruedas del país.

Ordóñez informa que en este tema, Sánchez Nava tiene el reconocimiento de la Federación Internacional de su deporte, por lo que no hay duda de que en París 2024 sería un digno representante nacional, incluso con posibilidad de subir al podio y romper el récord mundial, dado los avances que ha obtenido y el progreso en la especialidad en maratón, en virtud que en este año se colocó en la elite de su deporte.

A Juárez Carreón le menciona el entrenador Ordóñez Valdés, que al valorarlo de manera metodológica, “podemos apreciar que los tiempos entre el segundo lugar y el octavo existe pocos segundos de diferencia, en virtud de que los que todos han participado en diferente lugares y climas, por lo que, hace a Fernando favorito en esta prueba, al basarnos en el nivel de mejora de su velocidad en la prueba que dominó en los juegos parapanamericanos”.

Asimismo, reportó que el proceso de análisis ha sido nulo por parte del Instituto del Deporte de Tlaxcala y la Comisión Nacional del Deporte, quienes en su función de autoridades no han comunicado en tiempo y forma esta situación, a estas alturas del calendario competitivo.

Ante esto, las situaciones administrativas exceden al atleta, y los criterios que desconocía, provocan incertidumbre en las metas trazadas.

La prueba de maratón no tiene impedimentos en cuanto al espacio físico de los carriles de competencia, como si lo es, en una pista de atletismo por los ocho carriles competitivos, sostuvo el entrenador.

Agregó que el cuerpo técnico y el propio atleta han cumplido todos los metas trazados en los últimos dos años, para aplaudir su jerarquía, “Fernando este año rompió la marca nacional de Saúl Mendoza, de 1:30 minutos, al bajarlo en el maratón de Minnesota a 1:23, lo que lo coloca con la séptima marca mundial, por lo que su confirmación no debe tardar y debe ser apoyado en todos los frentes para encarar la principal justa del ciclo paralímpico”.

Por todo lo anterior, en la carta solicita tomar en cuenta a Fernando desde la dirección nacional de Copame para alentar a las autoridades competentes de incluir a un mexicano de gran talento, quien puede ser protagonista en el evento más grande del mundo paralímpico este año.