Tlaxcaltecas se mantienen invictos en el clasificatorio de squash

Los deportistas tlaxcaltecas de la disciplina de squash, Carlos Zendejas Serrano y José Alfredo Mijares Carro, de las categorías Sub 17 y Sub 19, se mantienen invictos al participar en el torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2022.

El evento que tiene como sede el Club Deportivo Omesport de la ciudad de León, Guanajuato, inició el pasado jueves y concluye este domingo 10 de abril.

Ambos jugadores sumaron una victoria al medirse ante Oswaldo Silva de Nuevo León, donde Carlos Zendejas tuvo un desempeño que lo llevó a mostrarse superior con tres sets a favor; mientras que Alfredo Mijares venció al queretano Federico Ponce, con tres tantos para Tlaxcala.

Tras el encuentro, Mijares Carro comentó que el nivel de competencia aumenta cada vez más su exigencia, sin embargo, él y su compañero se sometieron a una ardua preparación física y mental previo a este torneo.

El proceso se ha basado en la base técnica, aparte de también concentrarnos en el trabajo físico y la constancia, considero que ha sido la parte más importante del éxito conseguido hasta el momento, dijo.

En la categoría Sub 17, Carlos Zendejas se adjudicó tres triunfos con dos sets a favor al ganarle a Zaid Hernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como a Jonathan Hernández y Aldo Arredondo, de Nuevo León.

Los demás representantes tlaxcaltecas también han tenido una excelente participación, Eduardo Mijares de la categoría Sub 15 se impuso ante el guanajuatense Víctor Rangel, y a los veracruzanos Yeshua y Diego Velázquez, los tres partidos con dos sets a favor.

En la categoría sub 19, Francisco Rosales cayó ante Damián Pérez de Jalisco con tres sets, posteriormente remontó al ganarle a Francisco Meza y Juan Castillo, ambos de San Luis Potosí, con dos sets a favor en ambos partidos por lo que continúa dentro de la lucha por el pase a los nacionales.

Mientras que Juan Carlos Alvarado, de la misma categoría tuvo que despedirse al ser eliminado por Daniel Arrequín de San Luis Potosí y Juan González de Michoacán, con tres y dos marcadores en contra, respectivamente.

El presidente de la Asociación Estatal de Squash, Pedro Maldonado Galicia, calificó como positiva la participación de la delegación tlaxcalteca y confió en que la mayoría logre su pase a los juegos nacionales.

Vamos sobre la marcha, los muchachos están haciendo su mayor esfuerzo, ojalá pudieran clasificar todos, pero estamos sabedores del nivel competitivo vertido en este tipo de torneos, entonces debemos esperar que los resultados estén a nuestro favor, mencionó.

En el segundo día de actividades, Tlaxcala se mantiene dentro de la disputa por los pases que esta justa deportiva entrega, con cinco jugadores en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

