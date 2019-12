Tlaxcaltecas triunfan en nacional

Judokas tlaxcaltecas lograron posicionarse entre los primeros lugares en la Copa Judotecnia 2019 que se llevó a cabo en la Ciudad de México, evento de fogueo y preparación para los nacionales clasificatorios, rumbo a los Juegos Conade 2020.

Miguel Ángel Muñoz Guzmán, entrenador de la especialidad, informó que han trabajo intensamente en el centro de formación para conseguir estos resultados, donde el 2019, fue positivo al ganar medallas en la Olimpiada Nacional.

En este evento Natalia Padilla Rugerio de la categoría +64 kilogramos, sub 15 obtuvo el primer lugar; mientras que Iván Zárate Ramos en sub 7, 17 kilogramos; Germán Zempoalteca Reyes en primera fuerza en 81 kilogramos y Yamilet Linares Atriano, 57 kilogramos en sub 21, obtuvieron segundo lugar; en tanto que Adolfo Hernández Hernández en sub 18 en menos de 51 kilogramos subió al podio con el tercer lugar.

Comentó que Judotecnia se realiza cada año y es uno de los torneos más representativos de judo a nivel nacional, además es un evento de fogueo de gran nivel, asisten competidores del país.

La delegación tlaxcalteca fue representada por 12 atletas en La justa de preparación para clasificatorios de los Juegos Nacionales Deportivos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que serán en Nuevo León.





12 Atletas integraron la delegación tlaxcalteca en la justa nacional

Los atletas ganaron tres segundos lugares en el evento nacional /CORTESÍA YAMILET LINARES





Los atletas conquistaron un primer lugar, tres segundos lugares y un tercer puesto en la Copa Judotecnia 2019.

