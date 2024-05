Torneo mixto de futbol en Chiautempan da énfasis a las mujeres

En la región centro de Tlaxcala existe un torneo de futbol mixto que adaptó sus reglas para priorizar la integridad de las mujeres que forman parte de los equipos.

Deportes Debuta Tlaxcala en torneo nacional de tochito femenil con jugadoras de 13 a 15 años de edad

Más detalles: ➡️Bravas son campeonas

Cada domingo compiten 16 equipos en el torneo mixto Funny Soccer, el cual integra a hombres y mujeres en el mismo conjunto, lo cual permite que parejas, padres e hijas, primos o amigos tengan la oportunidad de competir en un mismo equipo.

Actualmente compiten 16 equipos en el torneo mixto,. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Luis Armando Pastrana González, director deportivo de Funny Soccer, comentó que cuentan con diversas categorías en el torneo, como el libre, femenil, juvenil e infantil, pero uno que llama la atención es el mixto, el cual es el único en la zona centro de la entidad.

Indicó que hace dos años integraron el torneo mixto y tuvieron que adecuar las reglas de juego para cuidar a las mujeres que participarán.

Detalló que los equipos se integran por seis jugadores, tres deben ser varones y tres mujeres para estar equilibrados, uno de los hombres está obligado a jugar como portero y tienen prohibido tocar a las oponentes, no deben efectuar el “taponeo” (jugada defensiva agresiva para impedir el avance), no pueden tirar desde fuera del área y no deben tocar más de tres veces consecutivas la pelota, esto para permitir jugadas a las mujeres.

Te recomendamos:➡️Zorros golea y destaca en el futbol 7 de Contla

Deportes Más de 600 futbolistas se prueban en visorias de los Tuzos del Pachuca, en Texoloc

Además, dijo que las mujeres son las encargadas de ejecutar los tiros libres y tiros de esquina, no tienen limitantes en sus jugadas, de ahí que el torneo mixto da mayor énfasis al futbol femenil.

Respecto a las sanciones, dijo que los varones que no cumplan con las reglas son acreedores a faltas simples, tarjeta amarilla y tarjeta roja, de ahí que han acatado las normas y fomentado la convivencia familiar.

Pastrana González aseguró que la competencia ha sido bien vista, pues iniciaron con seis equipos, al siguiente torneo reunieron a 10 conjuntos y actualmente compiten 16 equipos, incluso, han tenido que rechazar a algunos interesados porque no cuentan con más espacio para los roles de juego.

Francisco H. Reyes Blanco y Negro / Desbordante participación

Lee más:➡️Viktor’s, campeón en voleibol mixto

Los encuentros del torneo mixto son disputados en las canchas de Funny Soccer, situadas entre calle Tlaxcala esquina con Guerrero, en la colonia El Alto, en Chiautempan. Actualmente van en la jornada 10 de 15, posteriormente entrarán a fase de liguilla a la que calificarán ocho equipos, después jugarán cuartos de final y semifinales, la final será a un solo partido para definir a los campeones. La premiación consiste en efectivo y reciben trofeos los dos primeros lugares, además, reconocen a la campeón goleadora y mejor portero.

Deportes Pasan filtro de Rayados cuatro jugadores tlaxcaltecas del club Textileros

Sigue leyendo:➡️Conquistó Armando’s 4 trofeos

Los interesados en participar en el torneo mixto pueden acudir a las instalaciones en horario de 16:00 a 22:00 horas de lunes a viernes y los fines de semana de 8:00 a 18:00 horas; así como consultar la página de Facebook Funny Soccer Chiautempan o comunicarse al número telefónico 246 299 8768.







Funny Soocer es una marca registrada ante el IMPI y el Gobierno del Estado con vigencia de 10 años, lo cual brinda certeza y legalidad a los más de tres mil jugadores que compiten en las diversas categorías.