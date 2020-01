Tristeza en el gremio deportivo por partida de "El Halcón de Huamantla"

Comentaristas, columnistas deportivos, ciclistas y hasta políticos de México y de otros países (amigos, compatriotas y compañeros) se han entristecido con el deceso de Miguel Arroyo Rosales "El Halcón de Huamantla".

Recuento de experiencias vividas con él, de su calidad como persona y hasta de los diversos logros que consiguió en su bicicleta y que lo convirtieron en uno de los dos pedalistas más importantes del país (junto con Raúl Alcalá), son los textos que inundaron las redes sociales y que ocasionaron que su nombre fuera tendencia en Twitter.

La noticia de su muerte ha causado sorpresa no solo porque fue repentina, sino también porque ocurrió cuando el expedalista profesional, uno de los dos mexicanos que corrió el Tour de Francia, tenía 53 años.

Mis condolencias y solidaridad para la familia del gran ciclista tlaxcalteca Miguel Arroyo. Lo recordamos con admiración y orgullo. El mundo del deporte habló de Tlaxcala por las hazañas de "El Halcón de Huamantla" en el ciclismo internacional. — Marco Mena (@MarcoAMena) January 31, 2020

Personajes como David Faitelson, Pablo Carrillo, Amador Gutiérrez Guigui, Alfredo Tame, Ernesto García y Luis Martínez Vento lamentaron la pérdida de uno de los mejores corredores del país y el mejor en la historia de Tlaxcala.

Triste d'apprendre la disparition de Miguel Arroyo, coureur mexicain qui arriva chez Z par l'intermédiaire de Greg LeMond et son masseur Otto Jacome. Il fera le Tour sous les couleurs de Chazal en 94 (en finissant à pied à l'alpe d'Huez) et 1995 et chez Big-Mat Auber en 1997 pic.twitter.com/nRpNQ663jn — Olivier Perrier (@OlivPerrier) January 31, 2020

Una de las despedidas más emotivas hecha a través de redes sociales fue la del periodista deportivo de TV Azteca, Juan Antonio Hernández "El Torero", también originario de Huamantla, y quien relata cókmo en 1988 "El Halcón de Huamantla" ganó en la Vuelta México a "Greg" LeMond, quien en ese entonces era campeón nacional.

Miguel Arroyo 🚴‍♂️ en competencia. Narrado por @Faitelson_ESPN y @lbvm1 en #TVAzteca 1995



Se acuerdan de la Vuelta a Mexico, aquí parte de la etapa en “la Malinche” entre Huamantla y Puebla.



🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴🚴‍♀️ pic.twitter.com/YE1KjximSb — Amador®️Gtz Guigui™️ (@AmadorG_G) January 31, 2020

Pero, destaca, que el mérito de Arroyo Rosales no solo fue ganar esa justa, sino que lo hizo con una bicicleta "artesanal" que él armó con piezas de otras, como el cuadro de una que era de su papá, un campesino de Huamantla.

Que tristeza enterarme de la muerte de un gran amigo y fantástico ciclista con el que compartimos muchos kilómetros de carretera. Miguel Arroyo “El Halcón de Huamantla”, uno de los dos mexicanos que corrió el Tour de Francia, ha fallecido a los 53 años de edad. Lo lamento mucho. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 31, 2020

La carrera del huamantleco empezó en 1987 cuando el pedalista de 1.70 metros de altura debutó para después convertirse en una estrella del ciclismo internacional.

DESCANSE EN PAZ➕



Miguel Arroyo, el 'Halcón de Huamantla', uno de los mayores representantes del ciclismo mexicano a nivel internacional, perdió la vida este jueves a los 53 años de edad🙏🏻https://t.co/phAowJcxPv pic.twitter.com/ttv5vx5gdH — MARCA Claro (@MarcaClaro) January 31, 2020

Tan sólo un año después llegó el ciclismo profesional con el equipo ADR de Bélgica, donde destacó desde su primera presentación, que le permitió estar durante toda esa temporada, para que al siguiente año se enrolara con el GB-MG Maglificio, donde llegó en 1991 y se mantuvo hasta 1992; en 1993 firmó con el Subaru-Montgomery y en 1994 se contrató con Catavana-A.S. Corbeil-Essonnes-Cedico.

Juan Antonio Hernández lamenta el fallecimiento de Miguel Arroyo. @eltoreroazteca nos cuenta anécdotas del 'Halcón de Huamantla', como amigo y seguidor de su carrera en el ciclismo. Sentido adiós de Juan Antonio para la leyenda mexicana. pic.twitter.com/1vtdAWRobf — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 31, 2020

#ÚltimaHora ⚠️ Fallece Alberto Amaro, importante liderazgo perredista de Tlaxcala



Los detalles en ➡️ https://t.co/mHSx91w654#PRD #DEP pic.twitter.com/8sp6T9N1gO — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 31, 2020

