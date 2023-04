Viajan tlaxcaltecas a Mundial de Duatlón

Tlaxcala estará representado por Angélica Sánchez Ibarra, Ernesto Azaín Ávalos Marbán y Enrique Acoltzi Bautista en el Mundial de Duatlón, a efectuarse en Ibiza, España, los días 29 y 30 de abril.

Deportes El ganador para el diseño de la mascota convivirá con los jugadores

Recibieron uniformes y equipo deportivo por parte de Luis Antonio Herrera Pérez, director de Fire Sports.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la reunión, el empresario deseó suerte a los duatletas, quienes llevan la representación nacional.

Luis Antonio Herrera Pérez uniformó y equipó a los duatletas tlaxcaltecas. | Everardo Nava

Al respecto, Angélica Sánchez Ibarra tendrá su segunda participación en un mundial de duatlón, modalidad que desarrolla el ciclismo y atletismo.

La oriunda de Hueyotlipan, médico de profesión, en 2019 obtuvo la medalla de plata en Pontevedra, España. Registró en la categoría 40-44 años un tiempo de una hora con 19 minutos con 15 segundos.

Deportes Tiene Parque de la Juventud área para ejercitarse

Te puede interesar: ➡️ ¡A lo Chicharito! El chusco remate de Santiago Giménez para su gol 19 en la temporada (Video)

Sánchez Ibarra buscará el podio este año en la categoría 45-49 años.

Recordó que su primera participación fue diferente a lo que había hecho en su carrera deportiva, en la que destaca su incursión en el maratón de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En entrevista, señaló que “se vive de forma diferente, fue mi primera vez que participaba en esta disciplina, me dejó una buena satisfacción, no sabía qué me esperaba”.

Más información: ➡️ A lo Hugo Sánchez: César Montes anota golazo con el Espanyol ante el Betis (Video)

Deportes Realizará Idet fase estatal de baile urbano

Refirió que sí se pueden hacer muchas cosas, para ello hay que trabajar, “hemos detectado qué nos hacía falta, por lo que en esta ocasión sabemos a lo que vamos, al final es una competencia, las demás participantes también se preparan”.

Comentó que el Duatlón es un deporte muy complicado, que requiere trabajar en muchos aspectos técnicos. “Este mundial espero disfrutarlo más que el primero, voy con los mismos nervios”.

Enfatizó que su preparación la orienta es combinar bicicleta con carrera y natación, “llevar a cabo diferentes tiempos, dos entrenamientos diferentes en un mismo día, cumplir sesiones de preparación mental, ese conjunto trabajarlo en gimnasio, en tu nutrición, hidratación, es una preparación física completa más que otras disciplinas, trabajar varias partes de tu cuerpo”.

No dejes de leer: ➡️ A lo Hugo Sánchez: César Montes anota golazo con el Espanyol ante el Betis (Video)

Deportes Destaca Fernando Sánchez Nava a nivel nacional

Sánchez Ibarra quien es mamá de un joven, comentó que el deporte significa parte importante de su vida. Al dar un mensaje, comentó que todos debemos trabajar el deporte, no necesariamente el alto rendimiento o competitivo, para mantenernos física y mentalmente estables, lo necesitamos”.

Añadió que “sigo en el deporte por eso, no tanto porque me guste sufrir, es parte de mi vida y debe ser para todos”.

Agradeció el apoyo de su esposo e hijo así como amigos quienes “están al pie del cañón y me acompañan en mis locuras”.

Entérate: ➡️ Lanzan convocatoria; buscan mascota para Mundial de Voleibol

“En la vida hay que ser constantes, no se rindan, hay tiempos difíciles si, hay momentos que uno no quiere seguir por cansancio físico y mental, falta de apoyos, pero cuando tienes sueños, debes tratar de alcanzarlos en todos los ámbitos, no solo el deportivo”, expresó Angélica Sánchez Ibarra.

ERNESTO AZAÍN VA A SU PRIMER MUNDIAL

Deportes Tlaxcala se registra en la Espartaqueada de Tecomatlán, Puebla

También, Ernesto Azaín Ávalos Marbán mencionó, a semana y media de la competencia, que le genera un cúmulo de emociones, nervios, alegría y tensión. “Es un momento soñado asistir a un mundial de duatlón, he trabajado durante cinco años, practicando esta disciplina”, dijo.

El atleta de San Pablo Apetatitlán, detalló que su expectativa es la de disfrutar el evento, “ir siempre sobre mis tiempos, vencerme a mi mismo y dar los resultados que esperamos”.

Te puede interesar: ➡️ Capacitó Idet a entrenadores deportivos

Comentó que han sido meses de entrenamiento en bicicleta y carrera a pie, por lo que en España se entregará de lleno por su país, estado y municipio, “hoy tengo la oportunidad de representarlos, me llena de orgullo”.

Al dar un mensaje, sostuvo que no hay que desistir, “porque siempre habrá barreras; las metas que se propongan son alcanzables, siempre y cuando se generen los mecanismos para obtenerlas”.

Deportes Eduardo Acoltzi forma a los futuros futbolistas

Aseveró que se fijó la meta de clasificar a un mundial, “por lo que todo es posible, siempre propongamos trabajo a través de la disciplina y la constancia, el resultado llegará solo”.

Lee más: ➡️ Empatan Textileros de Tlaxcala y Tuzos de Zacualpan

Señaló que se siente agradecido con las personas que se han sumado a su proyecto y “sobre todo a mi familia, amigos, integrantes del equipo; los tiempos de Dios son perfectos y pone a las personas indicadas en el momento y lugar indicado”.

ENRIQUE ACOLTZI VA A ESPAÑA A SU PRIMER MUNDIAL

Mientras tanto, Enrique Acoltzi Bautista, un docente del Instituto Tecnológico de Apizaco, explicó que se siente emocionado por tener su primera participación en un mundial de duatlón. “Es la primera vez que represento al país, me siento comprometido a dar lo mejor de mí, dar todo lo que esté a mi alcance”, subrayó.

Enfatizó que tiene ganas de una medalla, “por lo que haré todo lo posible por no defraudar a Tlaxcala y México”.

No dejes de leer: ➡️ El ganador para el diseño de la mascota convivirá con los jugadores

Deportes En taekwondo van 30 a Juegos Conade

Explicó que su pase a Ibiza, lo logró en un circuito nacional de duatlón, evento clasificatorio, en Pachuca, Hidalgo.

“No pensaba algún día competir en un mundial, las cosas se van dando paso a paso; comenzamos mejorando tiempos y luego quedar en podio”.

Acoltzi Bautista, quien es corredor desde su juventud, formado en su natal Contla de Juan Cuamatzi, dijo que a raíz de la pandemia “empecé a hacer ciclismo, combiné las dos pruebas y surgieron posibilidades de estar entre los mejors a nivel nacional”.

Angélica Sánchez Ibarra, Atleta tlaxcalteca

Cuando tienes sueños, debes tratar de alcanzarlos en todos los ámbitos, no solo el deportivo”