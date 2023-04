Fan de Dodgers es sometido brutalmente por invadir campo para proponer matrimonio (Video)

En el Opening Day entre los Dodgers y los Diamondbacks de Arizona, un atrevido y enamorado aficionado del cuadro de Los Ángeles burló la seguridad y se llevó una tremenda tacleada por una guarda de seguridad, luego de que brincó la barda para pedirle matrimonio a su novia.

Te recomendamos: GP de Australia: Checo Pérez terminó séptimo en las segundas prácticas libres

La escena fue grabada y se ve a un seguidor de los Dodgers que corre al campo y se pone de rodillas y voltea a las gradas y saca una cajita con un anillo, acto seguido le dice a su prometida que si se quiere casar con él, en la grabación se ve que la novia se sorprende por el momento y cuando la vuelve a poner en imagen al novio, es sorprendido por un guardia de seguridad quien le propina una tacleada muy al estilo de la NFL, recibiendo un tremendo golpe que quedó en la grabación de los asistentes al arranque de la nueva campaña de la MLB.

Proposal gone wrong at Dodger Stadium 💀 pic.twitter.com/qankLwE5sW — maze (@Mazeaveli) March 31, 2023

Después, llegan los demás guardias, lo someten y le ponen las esposas, fue sacado del campo y multado por ingresar al Dodgers Stadium.

A pesar de que no salió como esperaba, en las redes sociales, la nueva prometida aseguró que le dio el ‘Sí’ , pero lo tuvo que ir a las comisaría y de paso pagar la multa del atrevido y enamorado hombre.

UPDATE: After one of the craziest proposals we’ve ever seen at Dodger Stadium last night… she said yes! pic.twitter.com/DoZiBagaMO — Blake Harris (@BlakeHHarris) March 31, 2023

Aunque no es la primera vez que, aficionados utilizan los eventos deportivos para pedir matrimonio, ya sea en los partidos de futbol, de futbol americano, en el beisbol, y hasta en la lucha libre. Algunos han salido airoso con sus propuestas, pero otros han sido rechazados por sus parejas dejándolos con el anillo en mano.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los Dodgers de Los Ángeles se impusieron 8 carreras a 2 a los Diamondbacks de Arizona, en lo que fue el inicio de la campaña 2023 de las Grandes Ligas.

Nota publicada en ESTO