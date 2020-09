Vuela contlense con los Pericos 

A sus 13 años de edad, el tlaxcalteca Job Baltazar Rodríguez Netzahual firmó contrato con Pericos de Puebla, organización beisbolística que lo impulsará en su camino a las grandes ligas, aseguró el dominicano Ewdis Tomas Taveras Villar, director de la academia poblana de donde egresó el joven pelotero.

Ahora, el oriundo de la Sección Segunda de Contla de Juan Cuamatzi se internará en el campo de formación ubicado en la ciudad de Atlixco, Puebla, donde seguirá su desarrollo educativo y deportivo, ahora con la franela verde.

Ewdis Taveras, expelotero y formador de beisbolistas de cuatro a 22 años de edad, con 200 infantes y jóvenes en la escuela de formación y unos 40 integrantes en la Academia de Beisbol Taveras, detalló que Job Baltazar posee cualidades muy superiores a su edad, que lo llevaron a concretar su sueño.

La posición de la joven promesa contlense es outfielder (jardinero) y, a decir del entrenador, tiene excelente potencia en su brazo, además, “con el entusiasmo y empeño que presentó durante su estadía en la academia, en un futuro seguramente emigrará a Grandes Ligas”.

De esta manera, durante la firma de contrato, el tlaxcalteca estuvo acompañado por sus padres, Baltazar Rodríguez Cuamatzi y Rosalina Netzahual Cuamatzi, además por el director de scouteo de Pericos de Puebla, Humberto Soto.

Oriundo de Contla de Juan Cuamatzi, Job Baltazar Rodríguez Netzahual se formará beisbolísticamente con Pericos de Puebla. Cortesía | Academia Taveras

Al respecto, Taveras Villar, quien trabaja en las instalaciones deportivas del Instituto Tecnológico de Puebla, dijo que Job comenzó en la escuela en la categoría 11-12 y hace aproximadamente un año comenzó a trabajar cuatro veces a la semana de cuatro a siete de la tarde, en el cual le ayudó a desarrollar su talento para subir su parámetro deportivo.

“Al ver nosotros que su avance fue muy rápido, lo tuvimos que sacar de la categoría, porque la fuerza que desarrolló fue muy espectacular y lo subimos a la categoría 15-16, esto es dos categorías más y que lo ayudó a desarrollar más su nivel semiprofesional”, dijo el entrenador dominicano.

Finalmente, comentó que mantendrá el seguimiento del pelotero en su incursión con Pericos de Puebla, así como lanzó la invitación a beisbolistas de Tlaxcala, para que conozcan la academia y se integren, para mejorar su desarrollo en el rey de los deportes.

Ewdis Tomas Taveras Villar, Director Academia de Beisbol Taveras

Vimos las cualidades de Job y pensamos que en un tiempo más adelante va a lograr una firma profesional, pero no pensamos que se iba a dar tan rápido; hace unos días lo invite al try out, ahí sorprendió a todos y fue seleccionado”.

