¡Ah, medio metro! El bailarín más viral de TikTok llega a la Feria de Zacatelco

“¡Ah, Medio metro!” se escucha en TikTok cada que José Eduardo, un joven de talla chica vestido del Chavo del Ocho, saca los pasos prohibidos y se mueve al ritmo de las cumbias del Sonido Pirata. Ahora, ese famoso baile llegará a Tlaxcala, ¿te animas a “persignar el piso” con él?

El Sonido Pirata, grupo de donde emerge el famoso “Medio metro”, confirmó a través de sus redes sociales que su show tendrá lugar el próximo sábado 28 de enero a las 20:00 horas en la Feria de Zacatelco.

Cabe mencionar que el evento es gratuito y el grupo estará acompañado de la “Cholondrina” y “El Bocho”, personajes que también han reventado visitas en TikTok desde hace unos meses con su particular versión de la vecindad del Chavo.

La música, gran medicina de “Medio metro”

Si has visitado sus videos, sabes que es imposible negar el contagioso ritmo de la música de Sonido Pirata, por ello no es novedad su enorme éxito en Internet. No obstante, la vida de “Medio metro” no siempre ha sido sencilla.

En una entrevista dentro del canal de YouTube Richard TV, “Medio metro” confesó que antes de alcanzar la fama en internet pensó en el suicidio, pues muchas personas se burlaban de él por su baja estatura, incluso llegaron a robarle su sueldo, bajo la amenaza de que, si se negaba, matarían a su familia.

Tras ese tortuoso pasado, y superada una adolescencia rodeada de pandillas, José Eduardo descubrió su pasión por el sonidero y comenzó a improvisar los pasos de baile que ahora son todo un fenómeno en redes sociales.

A la fecha, José Eduardo disfruta de su personaje y de las muestras de cariño que recibe a través de la virtualidad y presentaciones a lo largo de la República, ¡No te pierdas la visita del influencer en nuestro estado!

