¡Amarga sorpresa! Ningún aspirante pasó el examen de admisión de una licenciatura de la UNAM en Tlaxcala

Cero aceptados registró una de las cuatro carreras en modalidad escolarizada que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Tlaxcala, así lo revelaron los resultados de admisión del Concurso de Licenciatura 2024 que recientemente fueron publicados.

La UNAM tiene presencia en la entidad con cuatro carreras en la modalidad escolarizada, que son Enfermería, Biología, Psicología y Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, pero esta última licenciatura no tendrá alumnos de nuevo ingreso debido a que no alcanzaron el puntaje mínimo para su admisión.

Las licenciaturas son impartidas en el campus III de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, el cual está instalado en San Miguel Contla, en Santa Cruz Tlaxcala, que este año registrará un número menor de educandos.

Desde el pasado 18 de julio están disponibles los resultados de admisión a la UNAM, incluidos los de Tlaxcala, en la página web de la Dirección General de Administración Escolar (Dgae) de la UNAM, pero las cifras revelaron que en la carrera de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento ningún aspirante pasó el examen.

De acuerdo con los resultados publicados en https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2024/resultados/3/31800015.html para dicha licenciatura, fueron ofertados 46 lugares para nuevos estudiantes, pero sólo siete aspirantes participaron en el proceso de admisión, lo cual indica que es una carrera de baja demanda.

No obstante, al examen de admisión sólo fue contestado por seis interesados (uno no se presentó), quienes tenían que acreditar 45 aciertos mínimos para ingresar, la amarga sorpresa es que ninguno de los interesados obtuvo ese puntaje.

La lista de resultados, que marca el número de folio de los aspirantes (sin nombres u otros datos), detalló que el puntaje más alto obtenido fue de 44 aciertos, dos postulantes obtuvieron sólo 40 respuestas buenas, uno más tuvo 36, un aspirante 32 y el más bajo sólo registró 31 aciertos.

Por lo tanto, la plataforma indicó cero en el apartado de alumnos seleccionados para el Concurso de Licenciatura 2024 de la UNAM en Tlaxcala.

Respecto a las otras carreras, en Biología fueron aceptados 12 alumnos, Psicología tiene 16 estudiantes de nuevo ingreso y Enfermería registró a siete seleccionados.

La UNAM es la universidad con más demanda en el país, fenómeno que se repite en sus sedes en los estados, de ahí que en Tlaxcala no tuviera seleccionados para una de sus carreras ha llamado la atención de los internautas a nivel nacional. No obstante, hasta el momento no existe un comunicado oficial de la casa de estudios sobre el extraño caso.