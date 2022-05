Argentina, el elegido para los ensayos de colonización de Marte

La semana pasada, un grupo de científicos argentinos presentaron una iniciativa en Satellite DC, la feria internacional de la industria aeroespacial que se desarrolla en Washington D.C. en la que mencionan la realización del proyecto Solar54, iniciativa que busca proveer de condiciones similares a las del planeta Marte a diferentes organismos internacionales interesados en la exploración espacial.

La provincia de La Rioja, además de tener una vinculación histórica con la industria aeroespacial argentina, tiene dentro de su territorio el parque provincial Los Colorados es uno de los ambientes más similares a la superficie de Marte en el mundo, y ese aspecto juega un rol diferenciador ya que aporta el entorno ideal para la realización de las simulaciones, explicó Ayelen Ebene, directora de Innovación en FANIoT y desarrolladora del proyecto Solar54 junto con la secretaría de Ciencia y Tecnología riojana a cargo de Hugo Vera.

El proyecto, consiste en seis domos, uno para producción vegetal en un sistema hidropónico, uno para desarrollo de nanosatélites, tres destinados a alojamiento, cocina y recreación de las "tripulaciones", y el domo central que estará destinado a la estación terrena para comunicación satelital y control de misión.

La científica de 30 años de edad, explicó que el proyecto tiene estrecha vinculación con la población que vive ahí, junto con un equipo de estudios de impacto ambiental para que no se afecte negativamente el ambiente.

Además, la energía que será utilizada en el complejo es solar y generará todos los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.

Referente a su construcción, Ebene dijo que se trata de una iniciativa muy innovadora, pues cada domo es construido utilizando piezas en forma de pentágonos y hexágonos que se encastran logrando de este modo hacer más eficiente el desarrollo de la estructura y reduciendo los tiempos de implementación.

*Con información de RT

