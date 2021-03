Así será Nüwa, la primera ciudad en Marte

Con la llegada del Perseverance a Marte y el claro interés de Elon Musk en el espacio, se ha creado un nuevo objetivo en el planeta rojo que podría ser el futuro de la humanidad y Nüwa es la ciudad proyectada para dicho propósito.

ABIBOO Studio es la empresa que trabaja en Nüwa, misma que estará situada sobre la ladera de un acantilado en forma vertical y las condiciones del lugar son las que determinan las decisiones de construcción, de acuerdo con Alfredo Muñoz, fundador de la empresa, “si construyéramos los edificios como en nuestro planeta tenderían a explotar por la presión. Además, la radiación solar y la gamma obliga a construir en espacios expuestos al cielo”, explicó.

La ciudad está contemplada para recibir de 200 a 250 mil habitantes en módulos tubulares de 10 metros de diámetro y 60 de largo. Tendrán diferentes usos tanto residenciales como de trabajo e incluirán zonas verdes y espacios dedicados al arte, así como áreas de nieve que ayudan a disipar el calor y limpian el aire.

Según GQ, Nüwa contará también con módulos llamados Cúpulas Verdes, que serán espacios diseñados como parques artificiales, y en la cima del acantilado se encontrará la Mesa, que será la sección donde se llevará a cabo la construcción, se generará la energía de la ciudad y se producirán los alimentos por medio de cultivos.

Se estima que la construcción comenzará en 2054 y para 2100 los primeros humanos podrán llegar a vivir allá.

