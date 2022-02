Astronauta Mark Vande romperá récord al estar más de 350 días en el espacio

El pasado cuatro de marzo los miembros de la Estación Espacial Internacional, Mark Vande Hei y Pyotr Dubrov, cumplieron 300 días en el espacio, motivo por el cual APCOM Woody Hobaugh de Mission Control en Houston los felicitó.

Vande Hei y Dudrov, llegaron a la Estación Espacial Internacional el 9 de abril del año pasado a bordo de la nave Soyuz MS-18 acompañados de otro cosmonauta, el comandante Oleg Novitskiy, quien regresó a la Tierra junto con Yulia Peresild y KlimShipenko el 17 de octubre de 2021.

El regreso de Vande Hei y Dudrov, se tiene programado para finales del mes de marzo en la nave de tripulación Soyuz MS-19, y aterrizarán con el comandante de la estación Anton Shkaplerov en Kazajstán, cumpliendo así 355 días en el espacio.

Capcom and NASA Astronaut @Astro_Woody congratulated Mark Vande Hei and Pyotr Dubrov on their 300th consecutive day aboard the @Space_Station.



"It's an absolutely incredible achievement and we're just so proud of you and all the work you're doing," Hoburg said. pic.twitter.com/zrQz6kjGLi — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 3, 2022

Más datos sobre Mark Vande Hei y Pyotr Dubro

Mark Vande Hei es de nacionalidad estadounidense y nació en 1966; tiene una licenciatura en Ciencias en Física de la Universidad de Saint John y una Maestría en Ciencias en Física Aplicada de la Universidad de Stanford.

Impartió clases en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point al ser profesor asistente de física. Actualmente es ingeniero de vuelo a bordo de ISS para la Expedición 65.

Pyotr Dubrov, nació en Khabarovsk, Rusia, en 1978. Tiene un título en Ingeniería en Software y también es graduado en Tecnologías de la Información.

.@Astro_Sabot hits 300 continuous days in space today and is on his way to break the all-time @NASA_Astronauts single spaceflight record. https://t.co/fEqZyzZofS — International Space Station (@Space_Station) February 3, 2022

Ha realizado más de 500 saltos en paracaídas y es participante en el campeonato ruso de acrobacias grupales.

El cosmonauta realizó más de 500 saltos en paracaídas, junto con su compatriota Anton Shkaplerov, trabajó a las afueras del módulo Prichal de la ISS.

