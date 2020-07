Ataque a huellas de Rowling causa polémica en redes

En las últimas horas se viralizó la fotografía de un ataque al nombre de Joanne Katherine Rowling. Se trata de la impresión de las manos de la autora, ubicadas en Edimburgo, en la Royal Mile, como atractivo turístico, que hace unas horas apareció manchada con pintura roja y además fue colocada sobre ella una bandera transgénero.

Doble Vía Carga de energía toda tu casa con 60 minutos de ciclismo

Estos actos podrían considerarse una respuesta de la comunidad LGBT ante la serie de tuits que ha publicado la autora de “Harry Potter”, donde afirma que las personas trans, específicamente quienes nacieron con el sexo masculino, no deben ser consideradas mujeres y destaca diferencias biológicas: solo las mujeres menstrúan.

Usuarios de Twitter reportaron que las huellas de las manos de Rowling, ubicadas en Edimburgo aparecieron pintadas de rojo y con una bandera transgénero. Coresía |@porquetendencia

Una de sus publicaciones que más reacciones generó, fue hecha el seis de junio, cuando compartió en su cuenta de Twitter un reportaje titulado “Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para las personas que menstrúan”, publicado en la plataforma Devex, acompañado del texto "‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud?” (estas últimas palabras en alusión fonética a woman (mujer).

Doble Vía El Ártico alcanza récord en altas temperaturas

Estas afirmaciones le valieron ataques, que hasta ahora, se habían mantenido en el plano de las redes sociales. Tras recibir diversos insultos en redes sociales, la escritora se mantuvo firme en su ideología, y afirmó “Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”.

Otro argumento de la aclamada escritora fue acerca de las actuales leyes en Escocia que harán más expedito el cambio legal de sexo. Rowling afirma que estas reformas dejarían menos protegidas a las mujeres ante agresiones sexuales. “Quiero seguridad para las mujeres trans, pero no quiero que la pierdan las que han nacido niñas o mujeres. Cuando abres las puertas de los baños o de los probadores a cualquier hombre que se siente o se cree mujer (pues los certificados de confirmación de género ya no requieren de un tratamiento hormonal previo o de cirugía), abres la puerta a cualquier hombre que desee entrar”, sentenció.

Aquí uno de los tuits que ofendieron a la comunidad LGBT:

"JK Rowling":

Porque reportan que las huellas de sus manos ubicadas en Edimburgo aparecieron pintadas de rojo y con una bandera trans pic.twitter.com/MD8cDgIUgZ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 12, 2020

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Continúa leyendo:

Doble Vía Con un cuchillo y sin anestesia, mujer se realizó cesárea a sí misma

Doble Vía Crean cubrebocas transparente que purifica el aire y se autoesteriliza