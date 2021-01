Bill Gates es ahora el mayor agricultor de EE. UU.

El fundador de Microsoft y la mente creativa del sistema operativo Windows, Bill Gates, se ha convertido en la persona con mayor número de tierras agrícolas de Estados Unidos.

Silenciosamente, Bill Gates ha comprado cerca de 100 millones de hectáreas de tierras de cultivo en 18 estados de Estados Unidos; sus propiedades más grandes se encuentran en Louisiana (27,952 hectáreas), Arkansas (19,395 hectáreas) y Nebraska (8,331 hectáreas). Además, tiene una participación en 10,420 hectáreas de tierra de transición en el lado oeste de Phoenix, Arizona, que se está desarrollando como un nuevo suburbio, de acuerdo con Forbes.

The COVID-19 pandemic has set back efforts to end poverty, hunger, and malnutrition. Investing in @CGIAR will speed the recovery by helping farmers adapt to climate change and rebuild food systems after the pandemic (via @Nature). https://t.co/8zR2SVORiC — Bill Gates (@BillGates) October 16, 2020

El Instituto The Land Report reveló que Gates tiene un patrimonio neto de casi 121 mil millones de dólares y lo relacionado con este nuevo giro está en manos de Cascade Invesments, el vehículo de inversión del empresario.

Se tiene ya un registro del interés del millonario por el campo y su tendencia a buscar la sustentabilidad de la agricultura, pues en 2008 la fundación que tiene en conjunto con su esposa Melinda destinó 306 millones de dólares a los pequeños agricultores de África y el sur de Asia.

La fundación ha desarrollado también una especial empatía con la proliferación de “súper cultivos” resistentes al cambio climático y vacas lecheras de mayor rendimiento.

Aunque al momento no se tiene información precisa del objetivo de las hectáreas obtenidas por Gates, se especula que tendrán un fin similar al de su organización.

Además de Gates, hay registros de otros empresarios que están dirigiendo la mirada al campo, por ejemplo Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon; Ted Turner, fundador de CNN y John Malone, presidente de Liberty Media.

