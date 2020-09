Bloquean sitio sagrado por el que no se puede ‘caminar’ ni con Google Maps

En octubre de 2019, autoridades australianas prohibieron el acceso físico al monte Uluru, ubicado en el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, Australia cuyo sitio es sagrado por el pueblo anangu, dueños tradicionales del territorio, desde 1985.

Doble Vía Conoce el Tejuino: la “cerveza” de maíz que es benéfica para la salud

No obstante, se podía recorrer virtualmente a través de la aplicación de Google Maps, pero hasta hace poco, la plataforma también eliminó las imágenes compartidas por los usuarios para evitar ‘caminatas’ virtuales por el lugar.

El pueblo anangu son los dueños tradicionales del territorio, desde 1985. | Pixabay

"Hemos solicitado que se elimine el contenido de acuerdo con los deseos de los anangu, los propietarios tradicionales del Uluru, y las directrices de video y fotografía del parque nacional", señaló el organismo de Parques Nacionales de Australia (Parks Australia).

Five Shades of #Uluru 😍 Depending on day time and light conditions Uluru will change its face and color many times, sometimes even within minutes. pic.twitter.com/slqdIQoYZA — SEIT Outback Australia (@SEITOutbackAU) September 21, 2020

Por su parte, Google Maps respondió: "tan pronto como Parks Australia planteó sus preocupaciones sobre esta contribución de los usuarios, eliminamos las imágenes".

En Tlaxcala, padres podrán elegir el orden de los apellidos de sus hijos



Continúa leyendo ➡ https://t.co/nmU6b324iI#Apellidos #Padres #RegistroCivil pic.twitter.com/KI54zAhUL5 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 22, 2020

Y es que lo anterior surgió después de una larga campaña impulsada por el pueblo anagu, logrando en 2017 que la junta del parque decidiera prohibir escalar el Uluru y posteriormente el cierre definitivo del lugar.

Crecerá costo de jornada electoral, ante circunstancia extraordinaria



Lee más aquí ➡ https://t.co/l5Nj39EmCW#Elecciones2021 pic.twitter.com/mfN3Ev9c06 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 23, 2020

Continúa leyendo:

Doble Vía Profeco alerta sobre los riesgos de guardar comida en envases de yogurt

Salud En 2050 se triplicarán los casos de alzhéimer en el mundo: UNAM