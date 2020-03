Brian May enseña a tocar “Bohemian Rhapsody” para pasar la cuarentena

En estos tiempos de confinamiento, diversas bandas y cantantes se han sumado a las acciones emitidas por las autoridades en todo el mundo, para evitar la propagación del coronavirus.

A ejemplo de ello, el legendario guitarrista de Queen, Brian May, transmitió en línea una clase magistral sobre cómo tocar el clásico del rock, “Bohemian Rhapsody”.

"Aquí hay una versión en crudo para la posteridad. Dime cuán útil (¡o no!) Fue. ¿DE ACUERDO? "

A través de su cuenta de Instagram, el músico compartió un video de ocho minutos en el que toca su famosa guitarra Red Special, mientras expresa que “tampoco es que haga nada especial” así como tampoco “es el guitarrista con mejor técnica, pero sí con sentimiento”.

“Aquí hay una versión en crudo para la posteridad. Dime cuán útil (¡o no!) Fue. ¿DE ACUERDO? ”, escribe Brian en el post, que volvió ‘locos’ a sus seguidores.

Además, aprovechó para dar un recorrido por los instrumentos y accesorios que posee, los que sin duda, le han dado la pauta para convertirlo en el hoy ícono de la música rock.

May ha nombrado a la serie de transmisiones MicroConcerto, alentando el lema, "mantén la calma y crea".

Esta idea la anunció desde la semana pasada, en cuyo post especificó que las transmisiones en vivo se realizarían desde su cómoda sala.

May también ha aceptado solicitudes de canciones específicas para enseñar. Y al momento, ya ha cubierto el clásico de 1975 Bohemian Rhapsody, y más recientemente ha publicado un video para Keep Yourself Alive.

Frank Zappa once told me "There is no such thing as a mistake - if it's your performance of your own stuff, who can tell you it's wrong ?!! " My advice ? "Always keep a sense of humour - you will need it !"

