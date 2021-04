Canibalismo sexual: estas cucarachas se devoran tras aparearse para 'el bien de la colonia'

El canibalismo sexual es una condición de ciertas especies en la cual un animal se come a su pareja o una parte de ella luego de la copulación. Entre ellas, la cucaracha Salganea taiwanensis es un caso particular en donde los participantes del acto sexual se comen las alas mutuamente, el único registrado hasta el momento, de acuerdo con estudios de la Universidad japonesa de Kyushu.

El investigador a cargo del caso, Haruka Osaki, descubrió este hábito al notar que algunos miembros de la especie no tenían alas, “Cuando atrapé las cucarachas, que se alimentan de madera en la naturaleza, noté que algo les había mordido las alas,” señaló el experto, citado por The New York Times.

En el experimento objetivo, Osaki juntó 24 parejas de machos y hembras de diferentes colonias. Grabó el comportamiento entre ellos y descubrió que 12 parejas devoraron las alas de su compañero completamente de forma mutua; 9 de ellas solo se comieron las alas de forma parcial y 3 parejas evitaron esta conducta.

Lo curioso del caso es que la cucaracha permanece quieta mientras su pareja lo devora, lo cual indica que es de beneficio para ambos.

De acuerdo con RT, la falta de este órgano ayudaría en la higiene al evitar la presencia de ácaros o moho, mejorando la salud de la colonia y, finalmente, puede contribuir a la adaptación de los insectos en sus guaridas pues al parecer, las alas pueden resultar incómodas.

