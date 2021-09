Captan a orca golpeándose contra el vidrio de su estanque

La última sobreviviente de un parque marino de Canadá, de nombre Kiska, que ha estado sola y aislada por una década, fue captada en video golpeándose contra el vidrio de su estanque. Phil Demers, exentrenador del parque MarineLand, que se encuentra en Ontario Canadá, difundió las imágenes del cetáceo que fueron grabadas el cuatro de septiembre, donde se aprecia el comportamiento peligroso y autodestructivo de la orka y asegura que éste demuestra lo angustiada que está.

Lee más: ➡️ Reinventan la hamburguesa al estilo mexicano ¡Ya la hay de chilaquiles!

Y como no va a estarlo si tiene diez años sola, tras la muerte de sus compañeros, entre ellos sus cinco crías. Es más, el proyecto The Whale Sanctuary Project, que trabaja por un santuario costero para ballenas y delfines en cautividad, asegura que Kiska es la "ballena más solitaria del mundo”.

Doble Vía Reinventan la hamburguesa al estilo mexicano ¡Ya la hay de chilaquiles!

Por su parte, la activista Rob Lott asegura que el actuar de Kiska es "resultado directo del estrés" provocado por el estilo de vida aislado que tiene desde 2011, además se encuentra lejos de otros ejemplares de su especie y mencionó que el comportamiento del cetáceo puede comprometer su sistema inmunológico causándole enfermedades y hasta la muerte.

La orca se golpea con desespero contra el vidrio de su estanque



Kiska es la última sobreviviente de un parque marino en Canadá. Fue filmada golpeándose repetidamente contra el vidrio del estanque donde ha permanecido por décadas. pic.twitter.com/T1wvV8uhwI — RT en Español (@ActualidadRT) September 13, 2021

Lee más: ➡️ ¿Sonrisa perfecta? Mitos y realidades de la higiene bucal

En lo que respecta al parque acuático, no ha pronunciado nada al respecto.

*Con información de RT

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/uKCxF1AScz — Phil Demers (@walruswhisperer) September 8, 2021

MÁS NOTAS

Doble Vía ¿Sonrisa perfecta? Mitos y realidades de la higiene bucal

Doble Vía ¿Por qué el aumento de la producción de Nutella está preocupando a ecologistas y agricultores?

Doble Vía Covid aumenta mortalidad materna; ha desplazado a las hemorragias y preeclampsia