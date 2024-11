Carlos Nieto de Rosa, un músico que encuentra en las calles de Tlaxcala un gran escenario

“No soy un músico callejero, soy un músico que toca en la calle”, sostiene Juan Carlos Zúñiga, conocido artísticamente como Carlos Nieto de Rosa, quien a sus 36 años de edad se considera un tlaxcalteca por convicción, pues la mitad de su vida la pasó en su natal Cuernavaca, estado de Morelos.

LA HISTORIA

La historia de Carlos comenzó a los 17 años con la guitarra de su padre y un libro de música que compró con apenas 15 pesos. Desde entonces, se ha dedicado a perfeccionar su técnica, primero de manera autodidacta y luego profesionalmente.

De inicio, una experiencia marcó el rumbo de su trayectoria. En una presentación, le dijeron que tocar covers no era algo que se pudiera admirar, por lo que decidió escribir su primera canción, un acto de coraje que lo llevó a embarcarse en la composición que, hasta hoy, no ha dejado de practicar.

Venado blues es el actual proyecto colaborativo del artista. Cortesía / Juan Carlos Zúñiga

Con el tiempo, Carlos se formó académicamente en Guitarra Clásica a nivel técnico, y actualmente cursa la licenciatura en Enseñanza de la Música. Sin embargo, gran parte de su aprendizaje fue empírico; aprendió por su cuenta a tocar la armónica y a desarrollar su habilidad vocal. Estos instrumentos, junto con su guitarra, son hoy sus principales compañeros en la música.

Carlos no se encasilla en un solo género. Considera que definir su música sería limitarla, pues “quienes se limitan a un sólo género no enriquece su trabajo”, asegura. Sus canciones se nutren de diversos estilos, desde el rock and roll y el blues, hasta las rumbas y baladas. Mientras que el hilo conductor de su música son las experiencias de vida, pues para Carlos, las canciones son “el mejor anecdotario”.

MÁS QUE UN MÚSICO CALLEJERO, UN MÚSICO QUE TOCA EN LAS CALLES

Para Carlos Nieto de Rosa, la calle es un escenario donde se enfrenta a un “público de verdad”. La autenticidad de la música callejera le permite conectarse con las personas de una forma que pocos escenarios tradicionales permiten. Aunque reconoce que muchos músicos callejeros tocan por necesidad, él lo hace por elección. Respeta tanto la música que se obliga a presentar siempre algo bueno en cada rincón donde decide tocar.

“Me gusta tocar en la calle porque es un tiempo para perfeccionar mi técnica con el instrumento. La diferencia es que si lo hago en mi casa no gano nada, y en la calle puedo ganar algo”, explica. Pero no todo es sencillo; la vida del músico callejero tiene sus desafíos y “hay días que no sale nada”, confiesa.

Por otro lado, reconoce que su oficio es muchas veces mal visto. Para algunos, tocar en la calle es casi sinónimo de pedir limosna. Ante esto, Carlos invita a las personas a detenerse, a escuchar, a apreciar el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada interpretación.

Carlos se muestra crítico con ciertos músicos tradicionales, como organilleros o marimbistas que ahora usan bocinas en lugar de sus instrumentos. Para él, eso es más un performance que una auténtica interpretación musical, pues “saben que nadie se va a dar cuenta si realmente tocan o no”. Esta realidad le preocupa, pues considera que la autenticidad es fundamental para quienes se presentan en la calle.

Aunque la calle es su espacio natural, no limita sus proyectos. Gracias a la libertad que le ofrece la música callejera, Carlos ha podido participar en producciones teatrales, dar clases de música personalizadas y colaborar un proyecto musical llamado Venado Blues. Con esta agrupación, está a punto de grabar su primer disco, un sueño que ha madurado durante años de trabajo.

DÍA DEL MÚSICO

“El fin de la música es trascender”, afirma Carlos Nieto de Rosa. Y en cada acorde que resuena en las calles de Tlaxcala, en cada canción que compone y en cada proyecto que comparte a través de redes sociales, persigue ese objetivo: dejar una huella a través de los sonidos.

A propósito del Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, el músico tlaxcalteca recuerda que la música no tiene límites ni barreras y que el escenario perfecto puede estar en cualquier esquina de la ciudad, allí donde una guitarra, una armónica y una voz se conjugan para contar historias que son parte de todos.