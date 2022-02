Biólogos logran que crezcan extremidades a rana tras amputación

Un equipo de ocho biólogos llevó a cabo un método que permite la recuperación de extremidades en especies de animales que pueden regenerar órganos. La técnica, por demás innovadora, fue ideada por los fisiólogos Michael Levin y Nirosha Murugan y tiene la finalidad de ser aplicada en humanos, colocándola como una esperanza para todos aquellos que por alguna razón, perdieron alguna parte de su cuerpo.

El estudio en mención, se llevó a cabo en más de un centenar de ranas de uñas africanas a quienes después de haberles amputado las patas traseras, éstas les volvieron a crecer cuando ya eran adultas.

EL PROCEDIMIENTO:

La regeneración fue gracias a un cóctel de cinco medicamentos aplicado por medio de un pequeño biorreactor de silicona, que los investigadores fijaron sobre cada herida de la parte amputada. La composición incluía ingredientes que inhiben la producción de colágeno (que causa cicatrices), estimulan la fibra nerviosa, el crecimiento de los vasos sanguíneos y los músculos, que controlan la inflamación.

Foto: Cortesía | Science

Las patas que se regeneraron no eran “perfectas cosméticamente”, ya que no tenían las mismas correas en la piel ni los característicos dedos largos de las ranas, pero sí eran funcionales, que es lo más importante.

Michel Levin, dice que estos “desperfectos” son por dos causas, la primera es que el cóctel de fármacos utilizado no era totalmente correcto o la segunda, porque no esperaron el tiempo suficiente para que se desarrollaran las extremidades. Para esto debemos tomar en cuenta que el estudio duró 18 meses y las ranas tienen una expectativa de vida de 25 a 30 años en cautiverio. No debemos de hacer a un lado la variable que surgió durante la investigación, mientras algunos animales respondieron de manera excelente al tratamiento, hubo otros que no tanto.

A pesar de esto, el fisiólogo está muy optimista, pues es muy probable que en un futuro se aplique este método en los hospitales y las personas puedan recuperar sus extremidades.

