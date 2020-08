Ciencia: Estudio halla forma de debilitar el SARS-CoV-2

Un reciente estudio realizado por científicos de la Universidad de Northwestern halló una vulnerabilidad de la proteína S (spike) del coronavirus SARS-CoV-2, cuyo descubrimiento permitiría el desarrollo de un tratamiento potencial contra la Covid-19.

Los expertos hallaron que la proteína S, responsable de permitir que el virus se incorpore a la células humanas, cuenta con un sitio conocido como “escisión polibásico", que permite una fuerte unión entre la proteína del virus y los receptores de células humanas cargados negativamente.

Al respecto, los investigadores diseñaron una molécula cargada negativamente para unirse al sitio de escisión cargado positivamente, por lo tanto, el bloqueo de este sitio impide que el virus se una a la célula huésped.

“Nuestro trabajo indica que bloquear este sitio de escisión puede actuar como un tratamiento profiláctico viable que disminuye la capacidad del virus para infectar a los humanos”, dijo la científica mexicana Mónica Olvera de la Cruz, líder de la investigación.

La investigación publicada en la revista ACS Nano refiere que con esta nueva información, se planea trabajar con los químicos y farmacólogos de Northwestern para diseñar un nuevo fármaco que pueda unirse a la proteína de pico.

