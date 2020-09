Crean piel electrónica que reacciona al dolor

Científicos de la Universidad RMIT de Australia ha desarrollado una piel electrónica capaz de reaccionar al dolor, un asombroso avance para las prótesis y las alternativas de alta tecnología a los injertos de piel.

Y aunque algunas tecnologías también emplean señales eléctricas para imitar distintos grados de dolor, este nuevo prototipo “puede reaccionar a la presión, la temperatura y el dolor reales, y ofrecer la respuesta electrónica correcta”.

¿Cómo funciona?

A través de la retroalimentación casi instantánea, el dispositivo puede imitar las respuestas del cuerpo, reaccionando a las sensaciones dolorosas con la misma velocidad que las señales nerviosas que viajan (e informan) al cerebro.

En el artículo publicado en la revista Advanced Intelligent Systems, el profesor Madhu Bhaskaran, principal autor de la investigación, describió a esta nueva creación como un “avance significativo hacia las tecnologías biomédicas de próxima generación y la robótica inteligente".

Agregó que hasta ahora ninguna tecnología electrónica había sido capaz de imitar de manera realista esa sensación de dolor tan humana, “nuestra piel artificial reacciona instantáneamente cuando la presión, el calor o el frío alcanzan un umbral doloroso”.

El equipo de investigadores también ha desarrollado dispositivos equipados con electrónica “estirable”, capaz de detectar y responder a cambios de temperatura y presión, una opción futura para los injertos de piel no invasivos, donde el enfoque tradicional no es viable o no funciona.

“Hará falta un mayor desarrollo para integrar esta tecnología en las aplicaciones biomédicas, pero los fundamentos, biocompatibilidad y estiramiento similar a la piel, ya están ahí”, señala Bhaskaran.

Es de mencionar que la investigación reúne tres tecnologías previamente patentadas por el equipo: electrónica estirable, reactivos a la temperatura y memoria electrónica, ésta última está hecha a partir de unas células de memoria electrónica que copian la forma en que el cerebro usa la memoria a largo plazo para recordar y retener información previa.

