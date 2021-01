Eclipses, lluvias de meteoritos y planetas visibles: lo que hay que saber del calendario astronómico 2021

El 26 de mayo tendrá lugar el primer eclipse total de Luna, mismo que será mayormente visible en el oeste del norte de América desde las 4:46 h

En el mes de junio, específicamente el día 10, se observará un eclipse anular de Sol. La hora es variante de acuerdo con la ubicación desde donde se observa, pero hay que tener en cuenta que, al ser un eclipse anular, la Luna no oscurecerá por completo al Sol, siempre mostrará un anillo luminoso a su alrededor. Para observar el evento de forma segura, se recomienda usar protección para los ojos que bien puede ser un filtro solar.

Un eclipse parcial de Luna tendrá espacio el 19 de noviembre a partir de la media noche y su umbra será a las 2:28 h

Para finalizar el año, el 4 de diciembre habrá un eclipse total de Sol, que será visible al extremo del sur de África, la Antártida y el extremo del sur de Australia.

Lluvias de meteoros

De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Meteoros, este 2021 tendrá 12 lluvias de meteoros.

Es importante puntualizar que la luz de la Luna es el impedimento más grande para observar adecuadamente el evento, de tal modo que las fechas y la posición geográfica intervienen en gran escala.

La primera lluvia tuvo lugar el 3 de enero. La siguiente es la más fuerte lluvia anual de meteoros: las Líridas, observadas del 16 al 26 de abril con su punto de mayor auge el día 22.

Las Eta Acuáridas, lluvia asociada con el cometa Halley, alcanzarán su punto máximo el 5 de mayo y las Delta Acuáridas entre el 28 y 29 de julio.

La lluvia de las perseidas es de las más esperadas y alcanzará su punto máximo el 12 de agosto cuando la Luna esté llena en un 13%.

Lunas llenas

En cuanto a las doce lunas llenas de 2021, de acuerdo con El Almanaque del viejo granjero, tendrán los siguientes tiempos:

Luna llena de lobo: 28 de enero a las 14:18 h

Luna llena de nieve: 27 de febrero a las 3:19 h

Luna llena de gusano: 28 de marzo a las 14:50 h

Luna llena rosa: 26 de abril a las 11:33 h

Luna llena de flores: 26 de mayo a las 7:14 h

Luna llena de fresa: 24 de junio a las 14:40 h

Luna llena: 23 de julio a las 22:37 h

Luna llena de esturión: 22 de agosto a las 8:02 h

Luna llena de cosecha: 20 de septiembre a las 19:54 h

Luna llena del cazador: 20 de octubre a las 10:57 h

Luna llena de castor: 19 de noviembre a las 3:59 h

Luna llena fría: 18 de diciembre a las 23:37 h

Planetas visibles

En relación con la guía planetaria del Almanaque del viejo granjero, también se pronostica un acercamineto visual con varios planetas. Mercurio será visible en las mañanas del 28 de febrero al 20 de marzo, del 27 de junio al 16 de julio y del 18 de octubre al 1 de enero; así como en las noches del 15 de enero al 31 de agosto, del 3 de mayo al 24 de mayo, del 31 de agosto al 21 de septiembre y del 29 de noviembre al 31 de diciembre.

Venus, aparecerá en las mañanas de las primeras tres semanas de enero y al anochecer desde el 24 de mayo hasta el ultimo día del año.

El planeta rojo, Marte, hace su aparición matutina desde el 24 de noviembre hasta el último día de diciembre. En el cielo nocturno, está presente desde le primer día del año hasta el 22 de agosto.

A Júpiter lo podemos buscar en las mañanas del 17 de febrero y 19 de agosto, así como en las noches del 1 al 9 de enero y del 20 de agosto al 31 de diciembre. Al planeta más grande de nuestro sistema solar podremos observarlo más brillante del 8 de agosto al 2 de septiembre.

Saturno, Urano y Neptuno serán visibles únicamente con un telescopio y sus fechas de mayor visibilidad están orientadas en los últimos meses del año.

