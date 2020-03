ENTÉRATE. Descubren el primer animal que no necesita oxígeno para sobrevivir

Hasta este momento, el oxígeno era considerado vital para todo ser vivo en la Tierra, hasta que se halló el primer animal que no necesita este elemento para sobrevivir.

Se trata de un pequeño parásito llamado “Henneguya salminicola”, el cual vive en el músculo del salmón. Cuenta con menos de 10 células y pertenece a la clasificación superior de los cnidarios, viven exclusivamente en ambientes acuáticos.

Foto: Cortesía Muy Interesante

Los expertos intuyen que este minúsculo animal, en su proceso de evolución, dejó de respirar y consumió oxígeno para producir energía, como si se tratase de su principal combustible.

Dorothee Huchon, coautora del estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), mencionó que su descubrimiento muestra que la evolución puede ir en direcciones extrañas.

La respiración aeróbica es una fuente importante de energía y, sin embargo, encontramos un animal que abandonó esta vía crítica, agregó.

