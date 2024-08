La Luna Azul de agosto que no es Superluna

La Luna Llena del 19 de agosto lleva el nombre de Luna del Esturión, por ser la época cuando los pueblos antiguos de Norteamérica tenían facilidad para pescar este "fósil viviente". Pero existen otros nombres para la Luna de agosto: Luna de Maíz Verde o Luna de los Granos.

La Luna Azul

Se les llama Luna Azul a las Lunas Llenas que cumplan una de dos condiciones. La Luna no se tornará azul, solo es el nombre:

1a. condición: Será Luna Azul la segunda Luna Llena que ocurra en un mismo mes.

Cada Luna Llena está separada de la otra por 29.5 días, si ocurre una Luna Llena el 1 o 2 de mes, entonces ocurrirá otra a fin de mes.

Bajo esta condición, las siguientes Lunas Azules serán: el 31 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2028.

En el caso de las Lunas Nuevas, cuando ocurren dos en un mismo mes, a la segunda le llaman Luna Negra. Como la del 30 de diciembre de 2024, ya que el 1 de diciembre también habrá Luna Nueva. En esta fase, la Luna no es visible.

2a condición: Cuando en una Estación del año ocurren cuatro Lunas Llenas en lugar de las tres usuales, a la tercera se le llamará Luna Azul.

Y este es el caso de la Luna Llena del 19 de agosto de 2024. El verano inició el 20 de junio, y de inmediato ocurrió la Luna Llena, el 21 de junio. Le siguió la del 21 de julio y viene la del 19 de agosto. La siguiente será el 18 de septiembre, y cuatro días después terminará el verano.

Bajo esta condición, la siguiente Luna Azul estacional será la del 20 de mayo de 2027.

No se conoce a ciencia cierta el origen del nombre de Luna Azul. La explicación más conocida es falsa, dice que Blue Moon (Luna Azul en inglés) se deriva del inglés antiguo Belewe (azul) y este de Belaewan Moon, Luna Traidora, al darse cuatro Lunas Llenas en primavera, en lugar de las tres usuales y por lo tanto la cuaresma se extendería.

Comparación entre una Superluna y una Microluna. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

Luna Llena en Perigeo

El próximo 19 de agosto habrá Luna Llena. 34 horas antes la Luna alcanza el perigeo, la menor distancia a la Tierra en su órbita de 28 días, ubicándose a 360 198 km de la Tierra.

Por el contrario, a la mayor distancia entre la Luna y la Tierra se le llama apogeo. Esto se debe a que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es una elipse.

De todos los perigeos en un año, uno será la Luna más cercana a la Tierra de ese año. Y de todos los apogeos, uno será la Luna más lejana de ese año.

El perigeo y el apogeo de la Luna. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

¿Qué es la Superluna?

A veces se da el caso que la Luna Llena o Nueva coincide con el perigeo o el apogeo. Lo que se conoce como Luna Llena o Nueva en perigeo o Luna Llena o Nueva en apogeo.

Pero en 1979 el astrólogo Richard Nolle le llamó Superluna, a las Lunas Llenas o Nuevas que superen el 90 por ciento de la distancia del menor perigeo respecto al mayor apogeo de cierto año. Y así nació la Superluna.

Vamos a explicarlo porque está confuso.

Restemos el menor perigeo de cierto año, al mayor apogeo del mismo año. Al resultado le obtenemos su 90 por ciento. Y este resultado se restará al mayor apogeo. Todas las Lunas Llenas o Nuevas que se encuentren entre el menor perigeo y este último resultado, serán Superlunas.

Calculémoslo para 2024.

El mayor apogeo de 2024 será el 2 de octubre, al situarse la Luna a 406 516 km de la Tierra. El menor perigeo ocurrió el 10 de marzo, a 356 893 km de la Tierra.

Restamos: 406 516 km - 356 893 km = 49 623 km.

A esto le obtenemos su 90 por ciento: 49 623 km x 0.90 = 44 660.7 km

Y este resultado lo restamos al mayor apogeo: 406 562 km - 44 896.5 km = 361 855.3 km.

Todas las Lunas Llenas o Nuevas de 2024 que se encuentren entre el menor perigeo y este último resultado, serán Superlunas.

Siendo así, en 2024 hay 5 Superlunas: Tres en Luna Nueva (no visible), el 9 de febrero, 10 de marzo y 8 de abril. Y dos en Luna Llena: el 18 de septiembre y el 17 de octubre, las cuales son visibles. Por cierto, en la de septiembre habrá Eclipse Parcial de Luna.

Es común que las Superlunas en Luna Nueva no se mencionen porque la Luna en esta fase no es visible.

Para 2025 habrá 5 Superlunas, la del 29 de marzo, 27 de abril y 26 de mayo en Luna Nueva. Le seguirán las del 5 noviembre y el 4 de diciembre, en Luna Llena.

En 2026 habrá tres Superlunas en Luna Nueva, el 16 de mayo, 14 de junio y 14 de julio. Y dos en Luna Llena, el 24 de noviembre y 23 de diciembre.

Por el contrario, cuando la Luna Llena o Nueva coincide con el apogeo, Nolle le llama Microluna. Aquí no hay cálculos ni porcentajes, solo debe darse la coincidencia.

No es científico

El término Superluna resulta innecesario, lo correcto es: Luna Llena o Nueva en perigeo.

Lo del 90 por ciento no significa nada, es solo una ocurrencia. No hay argumento científico para escoger el 90 por ciento, pudo ser 85 por ciento o 95 por ciento.

Es por esto que han aparecido otras definiciones de Superluna, por ejemplo: Que el perigeo sea menor o igual a 360 mil km. O que no haya más de 24 horas (10 horas en otra definición), entre el perigeo y la Luna Llena o Nueva. O que solo sea la coincidencia entre Luna Llena y el perigeo.

Con tantas definiciones, cada quien anuncia las Superlunas que quiera. Para unos la Luna Llena del 19 de agosto y la del 15 de noviembre serán Superluna, pero para otros no lo serán, incluyendo la definición original.

Es usual leer que la Luna en Superluna se ve 14 por ciento más grande y 30 por ciento más brillante. Esto es falso. Esto viene de comparar una Superluna con una Microluna de cierto año. Debido a que cada perigeo y cada apogeo tiene una medida diferente, es imposible que todas coincidan en 14 por ciento y 30 por ciento.

Lo adecuado sería relacionarlo con el promedio de la distancia a la Luna (384 400 km). Siendo así, una Superluna se vería de 5.9 por ciento a 6.9 por ciento más grande y brillaría alrededor de 16 por ciento más.

¿Tiene sentido la discusión? La verdad no. Una Superluna no está anunciando nada excepcional o diferente a cualquier otra Luna Llena en perigeo. No es posible ver una diferencia notable entre una Superluna y cualquier otra Luna Llena.

Pero, si se desea seguir nombrando Superlunas ¿Para que buscarse otra definición si ninguna aporta nada y solo causa confusión?

El perigeo y el apogeo de la Luna. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

