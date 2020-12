Científicos descubren que varios animales brillan en la oscuridad

La fluorescencia de los ornitorrincos, descubierto a finales de octubre, motivó a científicos del Museo de Australia Occidental a experimentar con otras especies, cuyos resultados fueron sorprendentes.

Los expertos iluminaron con rayos ultravioleta diferentes animales y comprobaron que los wombat , al igual que otros marsupiales como los bilbies, también brillaban en la oscuridad con colores verdes, azules y rosas.

Well this is cool. After all that fuss about the fluorescent platypuses I checked out a couple of dead local beasts with my UV lamp. Eastern barred bandicoots glow pink under UV but sugar gliders do not. (My crappy phone camera does not do justice...) pic.twitter.com/49wlwY5DWm — TMT (@t_mcachan) November 22, 2020

Lo estudios solo se aplicaron a un par de docenas de mamíferos, por lo que la investigación no fue completa, “probablemente, una tercer parte de ellos brillaban”, señala Kenny Travouillon, conservador del museo.

Dr Linette Umbrello (Research Associate) & Dr @TravouillonK (Mammmal Curator) had fun this week testing the results of a recent paper which showed that Platypus glowed under UV light.



The bilby was impressive — it shine bright like a diamond. The armadillo, not as much. pic.twitter.com/Bj3nE9DKE9 — WA Museum Boola Bardip (@wamuseum) November 5, 2020

De esta manera, las citadas especies se suman a la lista conocida de seres vivos con propiedades fluorescentes, que incluye principalmente a insectos, peces, ranas y hongos.

After platypus was shown to glow under UV light, couldn’t resist trying bilbies... their ears and tails shine bright like a diamond! #bilby #uv pic.twitter.com/wL82RDdFYb — Kenny Travouillon (@TravouillonK) November 3, 2020

En respuesta a este efecto, según Reuters, ya fueron reveladas varias proteínas que podrían provocar la fluorescencia en la piel, huesos o dientes. No obstante, aún se desconocen las razones exactas del porqué ocurre este fenómenos en algunas especies de animales, como los marsupiales.

Con información de Reuters

