Cientos de toneladas de peces muertos llegan a las costas de Florida

Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo este viernes, Amber Boulding, gerente de emergencia de la localidad de St. Petersburg, ubicada en el condado de Pinellas, Florida, EE.UU, mencionó que tras la aparición de peces muertos en las costas del lugar, se han estado limpiando las playas, pero cuando sube la marea, aparecen más y no saben cuándo terminará todo esto.

La aparición, a finales de junio, de al menos 600 toneladas de peces muertos en las costas de la bahía de Tampa, en el estado estadounidense de Florida, se debe a la aparición de la llamada ‘marea roja’ y que en esta ocasión apareció antes de tiempo, ya que la floración de las algas tóxicas como 'Karenia brevis', se da en otoño, finalizando en enero.

Ante esto, el oceanógrafo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Richard Stumpf, dijo que la situación ‘no es normal’. Según el investigador las floraciones intensas muy raramente ocurren en verano en esa área.

Hasta el momento, los especialistas no han encontrado la causa del fenómeno, pero Stumpf expresó que las fuertes lluvias, el viento y los niveles de fósforo y nitrógeno en las aguas podrían haber contribuido a su aparición.

WARNING: This video may be disturbing to some viewers.



St. Petersburg crews are cleaning up dead fish from the devastating Red Tide bloom. The latest victim: a 400-pound grouper.



Mayor @Kriseman is now asking Governor @RonDeSantisFL to call a state of emergency for St. Pete. pic.twitter.com/zNeauQ8H4m — Casey Albritton- CW44/WTOG (@NewsbyCasey) July 14, 2021

Por su parte las autoridades del lugar, piensan que el problema se agravó por la presencia de la tormenta tropical Elsa, ya que los fuertes vientos que la acompañan trajeron más peces muertos a la costa.

Es incierto el destino de los aceites usados | En Tlaxcala no hay legislación para el manejo adecuado a pesar de que se trata de químicos altamente contaminantes

