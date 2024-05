Cinco claves del manejo de la menopausia en casa

Sofocos, cambios de humor, problemas sexuales, sueño de mala calidad y bochornos son los principales síntomas de la menopausia, un evento natural para las mujeres que ocurre entre los 45 y 55 años y representa la edad límite para embarazarse.

De acuerdo con la Organización Mundial de la salud, se entra en la menopausia de manera oficial cuando ha transcurrido un año desde la última menstruación. Este periodo, que puede durar entre dos y cinco años, viene precedido por una serie de cambios físicos y emocionales, debido a que los ovarios dejan de producir estrógenos y progesterona, ambas hormonas sexuales.

Si bien se trata de una etapa obligatoria para toda mujer adulta, existen factores que minimizan sus síntomas y favorecen su manejo desde casa. La alimentación, el ejercicio y la personalidad son algunos de ellos.

CLAVES PARA ENFRENTAR LA MENOPAUSIA





Visita al ginecólogo. La revisión, asesoramiento y orientación profesional es primordial, pues cada mujer vive esta etapa de manera distinta.

Desde la medicina, el ginecólogo valorará si necesitas exámenes de control o tratamiento y elegirá el más adecuado para ti. Incluso puede recomendarte alguna dieta o medicamentos para regular el ánimo.

Practica ejercicio moderado. Aunque el ejercicio es necesario para controlar el peso, la característica de estos años será reducir la actividad física. Caminar media hora es suficiente como ejercicio diario, obtendrás grandes beneficios cardiovasculares sin riesgo de sofocos.





Aunado a esto, cuida tu alimentación. Incrementa la cantidad de fruta, verdura, cereales, pescado y lácteos. También, reduce tu ingesta de sal, así evitarás la retención de líquidos.

Adiós al café y el alcohol. Especialmente si tienes problemas de insomnio, evita estas bebidas que lejos de relajarte, podrían provocar mucho estrés. Además, se recomienda evitar el tabaco, pues las mujeres que fuman tienen mayor riesgo de padecer osteoporosis o enfermedades del corazón y pulmón.

LA PIEL SERÁ LA CONSENTIDA

El cambio hormonal hace que la piel se vuelva menos elástica, más seca y por tanto se arrugue más, así que protégela del sol con bloqueador diario y nútrela al máximo con cremas que conté han avena, aceite de coco o de almendras.

No te automediques. Existen numerosos medicamentos destinados a la mujer madura, pero si no son recomendados por el ginecólogo es mejor evitar la tentación de comprarlos. Cada mujer es diferente y, aunque nos recomienden tomar algo con toda la buena voluntad, no siempre resulta favorable. Durante la menopausia lo más importante es el auto cuidado. Ten paciencia, volverás a ser la misma. Intenta aceptar y afrontar con valentía los efectos de tu cuerpo que son perfectamente naturales.