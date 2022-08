Cine a $29: la Fiesta del Cine también estará en Tlaxcala

Ayer fue anunciado que La Fiesta del Cine llegará a México y, desde luego, a las salas de Cinépolis y Cinemex y que haya en Tlaxcala.

La iniciativa ofrecerá la entrada a todas las películas en cartelera (formato tradicional) a 29 pesos, durante los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de septiembre.

En el estado, las personas podrán acceder a la Fiesta del Cine en Cinépolis Gran Patio, Apetatitlán; Cinépolis Plaza Apizaco, en Apizaco; Cinépolis Vértice, en el municipio de Tlaxcala, así como Cinemex de Galerías Tlaxcala, en el municipio de Tlaxcala.

Pero no solo eso, pues los formatos de lujo como Platino y VIP tendrá un precio de 69 pesos, mientras que y los de tecnología como IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX o 4XD costarán 49 pesos.

Y las personas también disfrutarán de descuentos en dulcería y otros beneficios que dependerán de la cadena.

Durante esos tres días serán proyectadas las películas: "Vértigo", "Lecciones para canallas", "Mi dulce monstruo", "La chica salvaje", "El sastre de la mafia" y "Spiderman No way Home: The More Fun Stuff Version".

Y otros filmes que continuarán en cartelera como "¡NOP!", "After: Amor infinito", "Dragon Ball SUPER: Super Hero", y "Escalera al infierno", entre otras.

Las cadenas de exhibición participantes son: Cinépolis, Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Cinestar, Cinetop, y Cinedot.



