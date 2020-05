¿Cómo eliminar tu foto de Jumpy Jumpy en Facebook?

Jumpy Jumpy es un juego que se estrenó en el 2018, pero se ha vuelto muy popular en estos días, alcanzando 5.72 millones de jugadores y causando polémica entre usuarios de Facebook. ¿El motivo? Como muchos juegos en línea, Jumpy Jumpy alienta a los jugadores a “invitar” a sus amigos a sumarse como usuarios de su plataforma.

Doble Vía ¡Habrá luna llena en junio! Aquí te decimos sus efectos en la vida cotidiana

¿CÓMO SE JUEGA?

El juego consiste en llevar una pelota que rebota, a través de un laberinto de una torre hélice. Tiene controles fáciles de aprender y niveles interminables. Además, ofrece la opción de retar a otros usuarios para hacer la experiencia más interactiva.

Hasta aquí todo bien, pero ¿por qué hay contenido ofensivo en esas invitaciones? Resulta que Jumpy Jumpy permite agregar un mensaje personalizado a la invitación y los jugadores encontraron un uso entretenido: a manera de broma escriben mensajes como “la persona de la foto no se baña”, “el de la foto me debe dinero”, “la de la foto es mi novia”… así que cada persona que lee esa publicación ve su propia foto de perfil.

De lejitos y en cabinas, así será comer en restaurantes



Los detalles en ➡ https://t.co/T6jizJRTCf#NuevaNormalidad #COVID__19 #COVID19mx pic.twitter.com/BAAW4VQpKg — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2020

Esto ha causado que miles de usuarios de Facebook se preocupen por su reputación, por lo que muchas veces responden esas publicaciones pidiendo que su imagen sea eliminada, incluso hay quienes exigen una disculpa pública o un castigo para la plataforma, argumentando que ésta utiliza sus datos personales sin su consentimiento.

¿ES VERDAD QUE JUMPY JUMPY SE ROBA MI INFORMACIÓN PERSONAL?

Doble Vía ¡No lo pienses más! La UNAM te enseña inglés gratis

Tras esta polémica que se hizo viral en redes, varias personas se preguntan si ponen en riesgo sus datos personales al utilizar este juego. Al respecto, las políticas de privacidad de Jumpy Jumpy exponen que, entre la información que la plataforma solicita a sus usuarios se encuentra: nombre y apellido, género, edad o cumpleaños, correo electrónico contraseña, número de teléfono móvil (incluido el servicio de mensajería SMS).

JUMPY JUMPY SABE DÓNDE ESTÁS

Otras de las actividades que almacena Jumpy Jumpy son: ubicación real y la ubicación geográfica real del equipo utilizado, cuándo y cuánto tiempo juega el usuario, su comportamiento de compra, si participa en foros de jugadores y tableros de mensajes, así como sus publicaciones o comentarios dejados en los perfiles de otros jugadores.

Fiestas constantes en los días críticos para Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/GS0zsxd2vC#COVID19mexico #Fiestas pic.twitter.com/yYeJecZ8OF — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2020

JUMPY JUMPY TAMBIÉN PUEDE VER TUS VIDEOLLAMADAS

Al aceptar jugar, el usuario está dando permiso a Jumpy Jumpy para conocer sus conversaciones con otros jugadores (ya sea mensajería instantánea, chat en vivo o video); acceder a fotos, dibujos u otro contenido.

¿PARA QUÉ QUIERE JUMPY JUMPY MIS DATOS?

La plataforma de juegos declara que “la información que recopilamos y almacenamos se utiliza principalmente para proporcionarle los servicios que solicita y para mejorar la experiencia de juego, pero también para otros fines”. Incluso si el usuario elimina su cuenta, la plataforma admite que podría retener cierta información.

No hay fecha en Tlaxcala para regresar a la “Nueva Normalidad”



Lee más aquí ➡ https://t.co/9zNhuhwHqj#NuevaNormalidad pic.twitter.com/EyKF5Jtzq1 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 25, 2020

FISCALÍA DE TABASCO PREVIENE A USUSARIOS

Al respecto de este juego y las reacciones negativas que ha generado, la fiscalía de Tabasco, México, advierte en su cuenta @UIDIFGETabasco sobre los riesgos de proporcionar datos personales en internet e invita a los cibernautas a leer los permisos de las aplicaciones que utilizan. Por ello publicó la siguiente imagen informativa:

Aunque las publicaciones del popular juego son una broma, han provocado incomodidad a varios usuarios. Cortesía | Fiscalía General del Estado de Tabasco

Doble Vía [Video] Crean cubrebocas mágico, inspirado en “Harry Potter”

¿CÓMO ELIMINO MI FOTO DE JUMPY JUMPY?

Si después de leer las políticas de privacidad, el usuario decide jugar, debe estar consciente de que su información ya no será privada. Pero ¿qué pasa con quienes no decidieron jugar y aún así “ven” su foto de perfil en publicaciones ofensivas? Primero que nada, recuerda que solo tú puedes ver tu foto en esa publicación, si otro usuario de Facebook abre el mismo enlace, verá su foto, no la tuya.

De todas formas, si deseas dejar de ver esos enlaces, te damos tres opciones: la primera es contactar a los responsables de la plataforma, escribiendo al correo electrónico a bd@game.cn.; la segunda opción es reportar la publicación en Facebook y la tercera es eliminar Jumpy Jumpy para siempre de tu muro (esto incluye publicaciones pasadas).

Se prepara Tlaxcala para recibir turistas



Más Información aquí ➡ https://t.co/ZgbethB7Aa#Turismo #NuevaNormalidad pic.twitter.com/brW3VD9WoS — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 25, 2020

Aquí te enseñamos cómo hacerlo paso a paso:

Paso 1.

Desde tu cuenta de Facebook, en la parte superior derecha de tu pantalla oprime el triángulo para desplegar un menú.

Paso 2.

Selecciona “Configuración”.

Paso 3.

Selecciona “Juegos instantáneos”

Paso 4.

Marca Jumpy Jumpy.

Paso 5.

Da clic en eliminar.

Paso 6.

A continuación, aparecerá una ventana emergente que te preguntará ¿Deseas eliminar Jumpy Jumpy? Aquí debes marcar la opción: eliminar publicaciones o eventos que Jumpy Jumpy publicó en tu biografía.

Paso 7.

Da clic en eliminar.

Paso 8.

Selecciona el botón “listo”.

MEMES Y MÁS MEMES

Al final, esto no es más que una broma, por lo que no podían faltar los memes. Aquí te dejamos una compilación con los mejores:

Para finalizar, la recomendación es leer con atención las políticas de privacidad de las aplicaciones y plataformas que utilizas, por ejemplo, en Facebook tu foto de perfil siempre será pública, es decir que cualquier persona podría tener acceso a ella, aunque no te conozca.

TE RECOMENDAMOS

Para saber más sobre tus datos en la web, puedes ver “The Creepy Line”, un documental que explora el acceso que Google y Facebook tienen a la información personal de sus usuarios, además de su influencia en la opinión pública. Está disponible en Amazon.

No dejes de leer:

Doble Vía De lejitos y en cabinas, así será comer en restaurantes

Doble Vía ¡No lo pienses más! La UNAM te enseña inglés gratis