Cómo saber si tu cuenta de Facebook se encuentra entre las 533 millones que quedaron expuestas

La semana pasada, expertos en seguridad cibernética informaron que los datos de más de 500 millones de usuarios de Facebook fueron publicados de forma gratuita en línea.

Doble Vía Instagram protegerá a menores de edad con esta nueva medida

La información robada incluye nombres completos de usuarios, números de teléfono, ID de Facebook, fechas de nacimiento, información biográfica e incluso ubicaciones, de acuerdo con Alon Gal, director de tecnología de la firma de seguridad Hudson Rock.

Detendrán en Tlaxcala quejas en redes vs. agresores y acosadores



La mayoría de las veces no hay un seguimiento adecuado de los casos denunciados... https://t.co/FeJNa9hkfO#Tlaxcala #Colectivos #Denuncias — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 28, 2021

¿Cómo averiguar si tus datos se encuentran expuestos?

Solo basta con ingresar al portal web Have I Been Pwned e introducir tu dirección de correo electrónico con el que registraste tu usuario en Facebook. Una vez confirmado, la plataforma solo comprueba si el correo está entre los filtrados.

Local Revisa INE gastos en redes sociales

Al respecto, el creador del sitio y experto en seguridad informática Troy Hunt afirmó a través de Twitter que ya está examinando la posibilidad de agregar también los números de teléfono.

Y es que, según Facebook, se trata de datos antiguos cuya filtración fue subsanada en agosto de 2019, no obstante, los expertos de Have I Been Pwned añadieron que el “valor principal de los datos es la asociación de números de teléfono con identidades; mientras que cada registro incluía el teléfono, solo 2,5 millones contenían una dirección de correo electrónico".

Cabe mencionar que entre la información infiltrada, se encuentran las cuentas de alrededor de 13 millones de mexicanos. Es más, los datos del propio fundador de la red social Mark Zuckerberg también fueron robados, entre ellos, su fecha de nacimiento y la identificación de su usuario.

*Con información de RT

Instagram protegerá a menores de edad con esta nueva medida | La compañía prohibirá que usuarios menores de edad reciban mensajes de usuarios adultos a menos que se sigan mutuamente...https://t.co/W5DV9XJryM#RedesSociales #Instagram — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 17, 2021

Continúa leyendo:

Local Se imponen redes sociales en proceso electoral

Local Piden cautela a los adolescentes, en uso de las redes sociales