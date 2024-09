¿Compras miel en el supermercado? Conoce las 8 marcas que Profeco calificó como “excelentes”

Si eres una persona que cuida su salud y disfruta los alimentos endulzados, seguramente te interesa esta información. Una nueva edición del “Laboratorio Profeco” publicó un detallado estudio sobre las mejores marcas de miel disponibles en el mercado mexicano.

Este análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofrece a los consumidores información valiosa sobre la calidad de la miel, un producto que se ha convertido en esencial en muchas cocinas por sus múltiples beneficios para la salud y su uso versátil en alimentos y bebidas.

El estudio evaluó más de 30 marcas de miel, en el que revisó aspectos como la pureza, la autenticidad, la cantidad de azúcares añadidos, el etiquetado, el contenido neto, así como el precio al público. Los resultados mostraron diferencias significativas entre algunas marcas, lo que ayuda a los consumidores a elegir productos que sean realmente miel pura, sin adulteraciones.

LAS MEJORES MARCAS

De acuerdo con el análisis de la revista, las siguientes marcas se destacaron por su alta calidad, precio bajo y cumplimiento con las normativas de etiquetado:

Altea, de 13.49 pesos

Aires de Campo orgánica, de 24.29 pesos

Carlota, de 15 pesos

Extra Special de abeja, de 12.70 pesos

Extra Special miel de Flor de Acahual, de 13.06 pesos

Great Value, de 11.63 pesos

ME´PHAA Productos de la montaña, de 13.14 pesos

Promesa, de 12.33 pesos

LA PEOR MARCA

Se encontró un producto que se ostenta como miel sin serlo, se trata de la marca Canasta Verde, producto 100 % adulterado con azúcares que no provienen del proceso natural de la abeja; además, rebasa el contenido establecido en la norma NMX-F036-NORMEX-2006, referente a sacarosa, al obtener 9.6 g por cada 100 g de miel, y tampoco cumplió con el requisito mínimo de azúcares totales que señala la norma.

CÓMO ELEGIR LA MIEL

Consumir miel pura es fundamental no solo por razones de sabor, sino también por sus propiedades beneficiosas. La miel auténtica es rica en antioxidantes, tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, sin mencionar que es un endulzante natural mucho más saludable que los azúcares refinados. Elegir una marca de miel de calidad garantiza que se obtengan estos beneficios sin los riesgos asociados con productos adulterados.

Para detectar si una miel es buena o no, se debe tener en cuenta su color, el cual debe ser dorado y no amarillo. Cabe señalar que este alimento no se debe cristalizar, es decir, que no se forma azúcar en su superficie. Además, su sabor y su textura no son naturalmente propensos a cambiar con el tiempo.