Conoce a Gerardo Sánchez, el rostro detrás de Lucy, la mascota del Mundial de Voleibol

La participación de Lucy, la mascota oficial del Mundial de Voleibol de Playa 2023, fue clave para ambientar al público en cada uno de los partidos e iluminar el torneo mediante su sonrisa y espontaneidad alrededor de la cancha.

Con el paso de los días, la amistosa luciérnaga, creación de Mario Francisco Rosete Díaz, se convirtió en símbolo de la identidad tlaxcalteca y un referente obligado de la fiesta deportiva.

El Sol de Tlaxcala platicó con Gerardo Sánchez, el rostro detrás de la botarga de Lucy en la sede capitalina y quien, a sus veintitrés años, se ganó el cariño de la afición local y extranjera a través de su personaje.

-¿Cómo te eligieron para ser Lucy?

-“Fue una verdadera coincidencia. Soy jugador de voleibol en el estado y fue la razón por la que decidí estar en la organización del Mundial. El día de la presentación de la mascota y el balón oficial nadie quería ponerse la botarga y les dije: “yo me la pongo” y me fue muy bien. Terminé quedándome con el puesto y me gustó. Aunque yo no soy actor ni bailarín creo que a todos les gustaba.

-¿En qué horarios y espacios te presentaste?

-“Estuve en la sede de Tlaxcala: en la cancha del MAT y la Plaza de Toros. Los primeros días eran de nueve de la mañana a nueve de la noche, con descansos y horario de comida. Conforme fue avanzando el torneo fueron reduciendo los tiempos.

“Lo que le gustó mucho a la gente fue cuando me caí un día. Para mí fue chistoso porque en realidad era “mero show”... recuerda Gerardo. | Antonio Guarneros Temoltzin

-¿Qué se siente estar dentro de una botarga todo el día?

-“La botarga no es pesada, pero sí “me asaba” ahí dentro. Pero al estar bailando y brincando con la gente ni siquiera pensaba en eso.

-¿Qué tan complicado era entrar y salir de ella?

-“Con la práctica no necesitaba más de cinco minutos para ir al baño, por ejemplo. Solo necesitaba la ayuda del staff para que me ayudaran con el cierre.

-¿Cuáles son los momentos más épicos de Lucy?

“Lo que le gustó mucho a la gente fue cuando me caí un día. Para mí fue chistoso porque en realidad era “mero show” y pensé hacerlo más seguido o bailar en la Plaza de Toros, que me colgaba de la reja y me subía al cable: eso les fascinaba, por alguna razón. También que les moviera la colita, que era como un balón.

La amistosa luciérnaga se convirtió en símbolo de la identidad tlaxcalteca. Antonio Guarneros Temoltzin

Un día antes de la premiación, la dupla de República Checa, que resultaron ser campeones varoniles, cargó a Lucy y “eso se sintió súper padre porque los jugadores se acercaban a mí para las fotos y no yo a ellos”.

Otra cosa muy importante eran los niños porque les fascinaba Lucy. Por todos lados donde pasaba era “Mira, ahí va Lucy”, “Lucy, una foto” y eso me llenaba bastante.

-¿De dónde salió la energía para los nueve días de competencia?

-“Tenía que comer más y ver muchos videos en Internet de otras mascotas para inspirarme y sacar nuevos pasos.

-¿Cómo te sentiste al despedir al personaje?

-“Los días que ya no tenía a la mascota y escuchaba música en automático me ponía a bailar, entonces era decirme “ya no estás de Lucy, ya eres Gerardo”, es una experiencia que voy a extrañar.

-¿Lucy va a regresar?

-“Tal vez, en algún momento, por ahora va a descansar un poco.

-¿Cómo defines tu experiencia al ser la mascota del Mundial?

-“Fue única. No planeaba serlo, pero el proceso fue divertido: estar cerca de los jugadores, ver a todas las personas que les gustaba el voli, las familias que se querían tomar la foto con Lucy, bailar y que me aclamaran para que saliera. No pude pedir mejor trabajo que ser esta gran parte del Mundial”, agregó Gerardo Sánchez.