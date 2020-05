Coronavirus: ¿Cómo evitar que los lentes se empañen al usar cubrebocas?

Para quienes usan lentes o gafas es molesto que se empañen debido al vaho generado por la mascarilla, sin embargo existe un truco casero que ayudará a solucionar tu problema a la hora de salir a la calle.

Esto te llevará de dos a tres minutos y todo lo que necesitas en agua y jabón.

Es de mencionar que este consejo proviene de la revista médica Annals del Royal College of Surgeons of England, por lo que podrás estar tranquilo, pues no dañará tus lentes y tampoco resulta un riesgo, por el contrario.

El jabón y el agua funcionan como una capa que reduce la tensión superficial en los lentes, cuya mezcla permite que las moléculas de agua de tu respiración se distribuyan de manera uniforme, en lugar de agruparse en el lente.

¿Qué sigue?

1.- Lo primero que debes hacer es lavarte bien las manos con agua y jabón. Recuerda que el lavado debe durar como mínimo 20 segundos.

2.- Posteriormente moja tus anteojos y luego aplícales un poco de jabón, la cantidad que consideres suficiente.

3.- Luego enjuágalos con agua tibia. Es importante que no dejes espuma de jabón en los lentes, pues si el vapor no obstruirá tu visión, las burbujas sí lo harán.

4.- Finalmente, seca suavemente tus lentes con una toalla limpia o un paño especial para estos. Evita usar telas ásperas que puedan rayas tus anteojos.

