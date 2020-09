Coronavirus también amenaza a animales, según estudio

El coronavirus causante de la Covid-19, el SARS-CoV-2, no solo afecta a los humanos, sino también a varias especies de animales, entre ellos, los gatos y visones, cuyos casos más conocidos han puesto en alerta a autoridades sanitarias.

Un estudio de la Universidad de California en Davis (Estados Unidos) publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se ha basado en el análisis genómico para comparar el principal receptor celular del virus en humanos con el de más de 400 especies de animales vertebrados, incluidos aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos.

Se ha comparado la enzima convertidora de angiotensina 2 o ECA2, que se halla habitualmente en diferentes tipos de células y tejidos, incluidas las células epiteliales de la nariz, la boca y los pulmones. En los seres humanos, 25 aminoácidos de la proteína ECA2 intervienen para que el virus se una y entre en las células.

Los investigadores utilizaron estas secuencias de 25 aminoácidos de la proteína ECA2 y modelaron su estructura proteica junto con la proteína pico SARS-CoV-2, para evaluar cuántos de estos aminoácidos se encuentran en la proteína ACE2 de las diferentes especies.

El resultado de este análisis es que los animales con los 25 residuos de aminoácidos que coinciden con la proteína humana tienen el mayor riesgo de contraer el SARS-CoV-2 a través de ECA2, según Joana Damas, primera autora del artículo.

“Se prevé que el riesgo disminuirá cuanto más difieran los residuos de unión a ECA2 de la especie de los humanos”, explica la especialista. Lo preocupante es que el 40% de las especies potencialmente susceptibles al SARS-CoV-2 están clasificadas como “amenazadas” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y pueden ser especialmente vulnerables a la transmisión de persona a animal.

¿CUÁLES SON LAS ESPECIES AMENAZADAS?

Entre las especies más vulnerables ante el nuevo coronavirus son algunos de primates en peligro crítico, como el gorila occidental de las tierras bajas, el orangután de Sumatra y el gibón de mejillas blancas del norte.

Entre los mamíferos marinos peligran las ballenas grises y los delfines nariz de botella. En cuanto a los animales domésticos, los gatos y el ganado vacuno y ovino presentan un riesgo medio. En el más bajo se enlistan los perros, caballos y cerdos.

