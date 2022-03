¿Cuándo se verá la superluna de gusano? Aquí te decimos

Marzo, no se salva de tener eventos celestes que nos harán dirigir la mirada hacia el cielo.

En este mes, el firmamento nocturno se iluminará con la primera superluna del año, denominada “SuperLuna de Gusanos” y podremos admirar este magnífico evento astronómico el próximo 18 de marzo.

En nuestro país será visible a partir de la 1:00 am y hasta las primeras horas del 19 de marzo. Sin duda, es un evento que no te puedes perder además que no necesitas algún equipo especial para admirar la enigmática luna de esa noche.

¿Por qué se llama Luna de Gusano?

Te preguntarás qué es una superluna y porqué recibe este nombre, pues bien, una superluna es cuando la Luna que se ve mucho más grande de lo normal y la razón es porque se encuentra más cerca de la Tierra. El nombre, lo recibe en referencia a que en estas fechas, los gusanos emergen del subsuelo debido a que la tierra se suaviza por el deshielo primaveral.

Otros eventos celestes que podremos durante el tercer mes del año son:

El Equinoccio de primavera, que será el día 20 de este mes, es sin duda uno de los eventos astronómicos más esperados del año, ya que anuncia la llegada de la primavera. En él, el Sol se posiciona exactamente sobre el Ecuador terrestre, provocando que tanto el día como la noche tengan una duración idéntica.

Otro acontecimiento es la Luna en cuarto menguante en conjunción con Venus y Marte y podremos observarlo el 28 de marzo, cuando la Luna con sólo un 16 % de iluminación en su superficie, coincidirá con Venus y Marte, brindando un espectáculo fenomenal.

Para cerrar con broche de oro, el próximo 31 de marzo, podremos ver a Venus, Marte y Saturno juntos, embelleciendo el último amanecer de marzo.

