Cuánta contaminación producen tus dispositivos electrónicos

Entre 25 mil y 35 mil toneladas de dióxido de carbono por día genera la transmisión de datos por Internet, lo que contribuye en buena medida al efecto invernadero, asegura una especialista del Instituto de Ecología.

Explica que el tamaño y la capacidad de los aparatos que se utilicen tienen que ver en dicha transmisión, por ejemplo, los servidores gigantes producen una cantidad impresionante de dióxido de carbono al refrigerarse en comparación a los dispositivos más pequeños que utilizan menos energía.

En ese sentido, la especialista, Gabriela Jiménez Casas, detalla que la contaminación por servidores es igualmente importante, los cuales muchos de estos se enfrían por agua. Estos servidores enormes que están repartidos por el mundo tienen un sistema de refrigeración, unos con agua, otros con aires acondicionados, y todos crean una cantidad de CO2 impresionante.

Por otro lado, señala que mucho se piensa que por el hecho de dejar de recibir recibos impresos contribuimos a cuidar el medio ambiente, pero no es así; la realidad es que sólo se cambia de forma. “Cuando se recibe un estado de cuenta electrónico, se elimina la contaminación del papel, pero se genera CO2. Cada correo electrónico puede aportar hasta 50 gramos de carbono, dependiendo de si es sólo texto, o si contiene imágenes o archivos adjuntos”, detalla Jiménez Casas en un artículo de Gaceta UNAM.

Por otro lado, descargas de música y videos también contribuyen a esta situación, al igual que los servicios de streamming. La especialista precisa que tan solo un video genera alrededor de dos gramos de carbono por segundo; por lo tanto, ver un video de una hora produce 720 gramos de éste.

SOLUCIONES

Jiménez Casas sugiere empezar con pequeñas acciones como desconectar el cargador de tu celular o laptop si no los usas; no suspender la computadora y mejor apagarla, porque en esta condición sigue generando CO2. También, si vas a ir a algún lado con tu celular y no hay wifi, quita la red móvil, aunque te desconectes un ratito. De esta manera estaremos contribuyendo a no contaminar tanto desde nuestro entorno.

