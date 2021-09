Derretimiento deja al descubierto piezas de la Edad de Bronce en Mongolia

El continuo derretimiento del permafrost, así como de los parches de hielo en diversas partes del mundo ha sacado a la luz tanto a flora y fauna de la antigüedad, así como una gran variedad de artículos que eran usados por las civilizaciones del pasado.

Los nuevos derretimientos en Mongolia pusieron al descubierto diversos artefactos utilizados en la Edad de Bronce, lo que dará nuevos detalles a los científicos de cómo era la vida en esa época.

Thanks to everyone who put their hard work into this over the last 2 years! See what we learned from ancient artifacts melting from Mongolian ice👇 https://t.co/mdG6fz8BsP pic.twitter.com/JtNLsYX2C7 — William Taylor (@wtt_taylor) July 12, 2021

Entre estos se encuentran herramientas fabricadas y utilizadas por los primeros cazadores que vivieron en esa zona; fueron construidos con material blando que rara vez se conserva con la erosión en condiciones regulares, pero el hielo ha permitido su conservación y por lo tanto su análisis en este momento.

Un grupo de académicos de la Universidad de Colorado, el Museo Nacional de Mongolia y científicos que colaboran con la organización, dirigidos por el arqueólogo William Taylor fueron quienes estuvieron a cargo de la recolección de los objetos y su conservación.

El arqueólogo externó que entre los artículos encontrados hay artefactos de caza como flechas, lanzas y restos esqueléticos de animales de caza mayor como ovejas argali.

Taylor espera que, a través del análisis de las herramientas de la prehistoria, su equipo pueda estudiar cómo eran las personas de ese tiempo y cómo fue que se adaptaron a los cambios ecológicos que les tocó vivir.

