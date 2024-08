Desarrollo para el Envejecimiento, la prometedora licenciatura de la UNAM que nadie quiso

Este ciclo escolar fueron ofertados 46 lugares para cursar la licenciatura en Desarrollo para el Envejecimiento en la sede SUAyED Tlaxcala de la UNAM. Sin embargo, solo siete personas se interesaron en aplicar al proceso de selección y, sorpresivamente, ninguno de ellos pasó el examen de admisión. En consecuencia, una de las carreras más prometedoras del momento perdió a una generación de profesionistas.

LA HISTORIA

El campus III de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, ubicado en San Miguel Contla, en Santa Cruz Tlaxcala, registraron un mínimo interés este proceso de admisión en la mayoría de licenciaturas que ahí se imparten. No obstante, la carrera de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento fue la menos demandada, de acuerdo con la Dirección General de Administración Escolar (Dgae) de la UNAM.

Para dicha carrera sólo siete aspirantes participaron en el proceso de admisión y al examen únicamente se presentaron seis, quienes no lograron acreditar los 45 aciertos mínimos para ingresar. El puntaje más alto obtenido fue de 44 aciertos, dos postulantes obtuvieron sólo 40 respuestas buenas, uno más tuvo 36, un aspirante 32 y el más bajo sólo registró 31 aciertos. Con lo que la oferta fue definitivamente suspendida en el campus.

Al ser la UNAM la casa de estudios con mayor número de aspirantes del país, llamó la atención de la academia mexicana el poco interés por el envejecimiento digno.

LA POLÉMICA LICENCIATURA

La licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, de acuerdo con su plan de estudios, tiene como propósito la explicación y la comprensión del envejecimiento humano como un fenómeno complejo, conformado por una variedad de interrelaciones.

La carrera es vista desde un proceso histórico, global, irreversible y dinámico que requiere, para su estudio, el entrecruzamiento de métodos y de conocimientos disciplinares, a fin de obtener una visión ampliada que permita fortalecer el desarrollo social de los viejos en su entorno.

En ese sentido, el profesional en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento trabaja en entidades de los tres niveles de gobierno, públicas y privadas, nacionales e internacionales, relacionadas con el envejecimiento, así como en instituciones de educación superior y centros de investigación.

También se desempeña como gestor, promotor, consultor y diseñador de programas y proyectos de manera independiente o en instituciones de desarrollo social privadas y públicas secretarías, procuradurías, institutos y comisiones nacionales, estatales y sus equivalentes en el espacio municipal.

El técnico profesional funge como asistente de personal especializado en envejecimiento en asilos, casas de día, centros gerontológicos y en el ejercicio profesional independiente.













IMPORTANCIA DE LA GERIATRÍA

¿Qué tan responsables somos de los adultos mayores? Es una pregunta que ha rondado la mente de miles de cibernautas luego de que se viralizara un video de TikTok donde una abuelita oaxaqueña cuenta cómo fue abandonada.

A través de su cuenta en esta popular red social, el presentador de televisión Jaime Toral entrevistó a Isabel Méndez Jiménez de 97 años, madre de 16 hijos, que vive en una situación precaria y alarmante como la de tantos adultos mayores en México. Pese a tener una familia grande, ninguno de sus hijos se preocupa por ella: “Yo tuve 16 hijitos. Ninguno sabe si vivo o no”, expresó con melancolía.

En medio del llanto, la mujer explicó que solo es un nieto con el que tiene contacto y, si no fuera por sus mascotas, estaría completamente sola: “Mis hijos se casaron, todos con mujeres o hombres de fuera, ellos apoyan a la familia de ellos, yo vivo solita, en la tarde viene mi nietecito que vende canastas, pero él está mal de la cabeza, tiene como 23 años y no come conmigo. Tengo unos gatitos y mi perrita que me cuida”.

Ante la falta de apoyo, esta abuelita se ha tenido que sortear la suerte vendiendo manteles bordados y haciendo rendir sus alimentos. “Hice frijolitos molidos para comer, hago esto o corte un nopalito viejo, y hago un chilito aquí tengo plantado y ya hago mi salsita. Yo hago la lumbre para cocer mis frijoles”, expresó.

Isabel hizo su mayor esfuerzo para darle a sus hijos todo lo necesario, incluso se fue a trabajar al extranjero; sin embargo, parece que para ellos no fue suficiente: “Ellos se olvidaron de mí, el día que yo me muera ellos me van a enterrar, mejor aquí me muero como quiera ya estoy cerca del panteón, mi hija dice que va pedir apoyo del pueblo, así es mi vida. Me da tristeza porque de tantos hijos para ellos yo no vivo, quedé viuda a mis 33 años, me fui a trabajar a México y Chicago para mandarles a mis padres que me ayudaban con mis hijos”.

De acuerdo a la Encuesta de Salud y Nutrición 2012, casi el 10% de la población está conformada por adultos mayores.

En México, el 16% de ellos sufren de abandono y maltrato; el 20% vive en soledad y olvidados, no sólo por el gobierno, también por sus familias, así lo señala Margarita Maass Moreno, integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

Explica que para 2025 se prevé que existan unos 14 millones de personas en estas condiciones, por lo que es urgente diseñar e implementar programas preventivos en todas las áreas, y desde todas las especialidades de atención para adultos mayores. Así, tanto la licenciatura en Desarrollo para el Envejecimiento como afines representan una promesa laboral segura para el México del futuro.

“Las y los profesionistas en enfermería son actor clave en la atención de la persona adulta mayor; de ahí que la especialidad de enfermería en el área de vejez y envejecimiento sea una necesidad sentida y expresada por diferentes instituciones”, detalla el Instituto Nacional de Geriatría.