Descubren en Egipto restos de una “ballena caminante”

Un grupo de paleontólogos descubrieron un nuevo depredador semiacuático que tiene un parentesco con las ballenas y que vivió hace más de 43 millones de años.

Doble Vía Derretimiento deja al descubierto piezas de la Edad de Bronce en Mongolia

La revista científica Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, publicó este miércoles que el hallazgo de esta nueva especie fue en Egipto y que puede dar nuevas pistas sobre la evolución de los cetáceos.

Doble Vía Ladrones alados. Aves roban pelo de zorro mientras duermen para tener nidos más cálidos y cómodos

El ejemplar que caminada y nadaba, fue un terrible depredador que media alrededor de tres metros de largo y podría atacar fácilmente a sus presas tanto en el agua como en la tierra.

No te pierdas: ➡ Cómo cuidar el sistema inmune de los niños durante el regreso a clases

Por la similitud que tiene el cráneo de este animal con la cabeza de chacal del dios egipcio Anubis, los especialistas decidieron llamarlo Phiomicetus anubis.

Before/after digital colorization of my Phiomicetus illustration - original in graphite, final version is a combination of digital/graphite #sciart #art #drawing pic.twitter.com/79AYabGzhd — Robert Boessenecker-whaleontology (@CoastalPaleo) August 28, 2021

Gracias a las piezas encontradas en la depresión del Fayum que son el cráneo, dientes, mandíbula, costillas y vertebras, los paleontólogos calculan que esta “Ballena caminante” tenía un peso de 600 kilogramos.

MÁS SOBRE PHIOMICETUS ANUBIS Es considerada la ballena más antigua de África, perteneciente a un grupo de ballenas semiacuáticas conocido como protocétidos

No dejes de leer: ➡ 10 recomendaciones para el retorno a clases, según la Unicef

Operaron 10 centros de avistamiento luciérnagas clandestinos



No fueron cerrados dichos centros porque hay procedimientos que seguir, explica autoridad de Nanacamilpa... https://t.co/S6sbDms29z#Tlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 29, 2021

Continúa leyendo:

Doble Vía Emergencia climática. El Paraná se está secando

Doble Vía Conoce el ‘pez diablo’, la especie invasora que está acabando con los peces nativos de México